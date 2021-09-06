幼兒園8人確診！醫驚「如預期爆了」　他揭這點將是「大工程」

▲8名幼兒園學童確診，讓不少家長憂心忡忡。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

實習記者陳妙津／綜合報導

指揮中心今（6）日公布新增9例本土確診，有8名是幼兒園學童，另1名是幼兒的母親，讓家長相當憂心。小兒科醫師柚子醫師陳木榮認為在這種情況下，「孩子的隔離跟接觸者的隔離都是大工程。」教養專家王宏哲則呼籲政府，讓老師先排二劑疫苗。



對於新增8名幼兒園學生確診，讓胸腔科醫師蘇一峰在臉書發文嘆「正如預期幼兒園爆了」，但他認為最重要的還是找出幼兒園病毒從何而來，是否有社區感染可能性。柚子醫師陳木榮則指出，新增確診8名是幼兒，但因需要照顧者，無法單獨隔離，「這種情況下，孩子的隔離跟接觸者的隔離都是大工程。」教養專家王宏哲則在粉專呼籲政府，讓老師先排二劑疫苗，「他們每天很辛苦，要帶很多小孩，老師健康，家長安心。」





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指揮官陳時中對此表示，該幼兒園，42位學生、9位教職員工，疫調發現有混班上課情況，晚上還有安親班，還要請新北照著比較嚴格的標準一家人一家人做擴大匡列，可能陽性的案子會更多，但還需要最後證實，不過時間序上發現，老師8/27有相關症狀、8/30就有嗅味覺問題，尤其學校跟學生相處時間比較長，是否有幾波傳染，要有更多證據才有辦法把它解釋更清楚。



陳時中直言，目前全部匡列109人，已經有49人採檢完畢，檢驗中34人、陰性6人、陽性9人，有結果出來的有15位，陽性有9人，所以陽性率很高。



新北幼兒園群聚感染擴大，累計已達11人，接觸者123人，居家隔離104人，Ct值最低14.6，Ct值最高35.8，分布相當廣。新北副市長劉和然表示，除了昨天篩檢42位幼兒園幼童、10名教職員外，今天也擴大採檢5名隨班附讀幼童，以及附設課後安親班的18名學生和家長，目前都在居家隔離中。



劉和然也提醒教師、學生3點，第一只要有任何症狀，希望師生充分說明，第二有症狀不上課、不上班，第三善用社區篩檢站、居家快篩劑。