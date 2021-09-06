明年辭職改選高雄？　柯文哲痛批：我快變柯維拉！

▲台北市長柯文哲。（圖／台北市政府提供）



記者黃巈禾／台北報導

週刊報導台北市長柯文哲明年將請辭並參選高雄市長，引發討論。對此，柯文哲6日在防疫記者會時反擊「我現在也快變柯維拉了」、「政治上有攻防，但玩過頭我覺得不對」。

柯文哲表示，台北市每天的工作相當多，每天早上7點半開始市政會議，最近處理北流、大巨蛋、市場改建等，每天一大堆事情，加上疫情爆發忙著應付，長期以來就這件事情，在政治作戰貼「無心市政」標籤，過去有扁維拉、馬維來，「我現在也快變柯維拉了」。

柯文哲指出，在政壇混久也看懂操作方式，今天也看到他要選高雄的推播新聞，老百姓關心Delta病毒突破到什麼程度、新北幼兒園感染情形有無擴散到台北、110萬封解訊、調查局筆錄外洩等，「我們都做好自己該做的事情，每天這種…當然政治上有攻防，但玩過頭我覺得不對」。

對於是否沒講過要選高雄，柯文哲說，聊天什麼題目都聊過，「有需要把它網路推播做新聞嗎？」大家都曉得這是怎麼一回事，若那麼喜歡選舉，「我2020就選總統了」，太過度的新聞操作，久而久之，對國家損失是新聞不再被相信，對國家運作不是很好。

針對民進黨高雄市立委和議員嗆聲沒實力不可取，不如先辭掉台北市長再來高雄，柯文哲對此回應，「像這種東西不用回應，我不要進入你們的球場去當柯維拉！哼！」