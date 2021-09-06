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擲筊送柚子來了！冬山柚龜祈福　讓你「寶柚」帶回家

▲▼冬山中山村「柚龜祈福」活動，擲筊送柚子。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼冬山中山村「柚龜祈福」活動，擲筊送柚子。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

隨著中秋佳節的來臨，宜蘭縣中山休閒農業區的柚子已悄悄地成熟，將於9月12日（星期日）辦理「柚龜祈福」活動，歡迎遊客到永光宮擲筊祈福，免費將中山「寶柚（保佑）」帶回家！

促銷冬山鄉中山村有機柚的宜蘭縣長林姿妙表示，宜蘭中山休閒農業區的文旦柚不同於其他地區，多數農民皆以有機與友善種植的方式栽種，為了減少農藥的使用，會幫柚樹披上大大的網紗以防止害蟲的進入，因而造就中山地區凡接近結果季節，就會看到滿柚子園柚樹皆披上白紗的景緻，猶如新嫁娘的「婚紗」，意境十分浪漫有特色，而且富含居民願意友善對待土地之心意。

▲▼冬山中山村「柚龜祈福」活動，擲筊送柚子。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

宜蘭的休閒農業發展多年，遇到這次疫情影響了所有的農場、農家、農產銷售的運作，擲筊送柚子活動的舉辦，是希望藉由休閒農業區內各業者及政府的合作，吸引遊客回流，並在做好防疫的情況下，讓大家能夠安心的來宜蘭體驗休閒農業的美好。

「柚龜祈福，中山有寶柚」系列活動於12日在冬山鄉永光宮（宜蘭縣冬山鄉中山村中山路256巷6號）舉行，早上9時開始，有擲筊免費送柚子活動，若擲出「聖筊」及可免費把兩顆柚子帶回家，如為「非聖筊」也有「安慰獎」一顆柚子！（送完為止）。

活動現場還有用百顆柚子疊出的大型「柚龜」，模樣可愛有趣且充滿在地特色。另外，9時半開始也有採茶、採果（柚子）各兩梯次的免費農業體驗活動，遊客也可選擇參加，把中山休閒農業區的兩大農特產通通帶回家，感受宜蘭休閒農業旅遊之獨特魅力。即日起只要臉書搜尋「宜蘭縣中山休閒農業區」按讚粉絲專頁，並填寫以下報名表單連結即可免費參加:https://forms.gle/wje3wTKtezEhVKRW8

▲▼冬山中山村「柚龜祈福」活動，擲筊送柚子。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

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