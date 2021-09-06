阻絕Delta成大開第一槍！師生收細胞簡訊　學校提供免費快篩

▲防堵Delta來襲，守住校園防線，成大開第一槍，師生如收到細胞簡訊學校提供免費快篩。（圖／示意圖，記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

國籍航空機師近日累積3人突破性感染新冠肺炎，其中1名機師基因定序已確認為印度delta變異株，另1名機師則是傳染給小孩，為配合中央積極阻斷社區傳播鏈之各種途徑與可能性，防堵印度株進入校園，成大指出，師生如收到細胞簡訊學校提供免費快篩。

成大經防疫小組決議採取應變措施如下：1、教職員工生家中有人，被匡列為直接接觸者或間接接觸者，被集中檢疫或自主健康管理者，禁止入校，結束後應執行快篩陰性才可入校。2、有接到細胞簡訊之本校教職員工生，學校提供免費快篩，加強自主健康管理7天，無症狀始得入校。

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成大指出，中央流行疫情指揮中心9月3日下午2時30分開始已發送給機師群聚事件的確診者接觸或活動軌跡重疊者細胞簡訊。針對8月13日至9月2日期間，曾與確診者接觸或曾於相關時間及地點出入之民眾，發送疫情警示簡訊，簡訊發送110萬人，為我國自疫情開始後，發送細胞簡訊最多的一次。

由於目前全台疫苗人口涵蓋率43.77％（第一劑 43.77％、第二劑 4.14％）。劑次人口比47.9％，累計接種人次11243600，總人口數23470633。尚未達專家預估之較為安全的全體社會防護狀態，因此成大採取以上措施，守護校園健康安全。期盼中央政府儘速提高疫苗覆蓋率，以維全體國人之安全。

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