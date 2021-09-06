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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

年底4大公投傳黨內意見分兩派　民進黨團：目前重點仍在振興

▲▼民進黨團6日上午召開「學生疫苗開打在即，各級學校加速宣導」線上記者會。（圖／取自民進黨立法院黨團直播畫面）

▲民進黨團召開「學生疫苗開打在即，各級學校加速宣導」線上記者會。（圖／取自民進黨立法院黨團直播畫面）

記者林銘翰／台北報導

國內新冠肺炎疫情趨緩，也讓4大公投議題浮上檯面，傳出民進黨內有人主張積極迎戰，也有人認為應該消極冷處理。對此，民進黨立法院黨團幹事長劉世芳6日表示，目前的重點仍然在於防疫、紓困及振興，這就是目前民進黨團的立場。

因應年底即將舉行的4項公投，傳出民進黨內有人認應積極迎戰、照原計畫籲支持者出面投4張反對票，但也有反方認為應以防疫為主軸、消極冷處理，讓公投票無法過門檻、自然不過關為宜。

民進黨立法院黨團6日上午召開「學生疫苗開打在即，各級學校加速宣導」線上記者會，與會者包括劉世芳、民進黨團書記長蔡適應、民進黨團副幹事長黃世杰等人。

劉世芳表示，現在的民進黨立法院黨團，最重要的一件事情，就是協助行政院在短期內，如何有效地發放振興五倍券，而現在送到立法院要審議的五大預算，除了公務預算大家最關心的，就是五倍券的特別預算能否通過。

劉世芳說，未來在紓困、振興及防疫等作為上，希望各級政府都能夠持續加強，確實公投的投票日在12月18日，民進黨中央黨部、立法院黨團都會抱持高度關注，隨時隨地就不同的議題提出說法。

不過，劉世芳也強調，民進黨內沒有所謂的主戰派、主和派，「這是屬於滾動式」，而目前立法院黨團的重點，仍然在於防疫、紓困及振興，這點就是目前民進黨團的立場。

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