陳時中「一起迎BNT」被打槍！郭台銘霸氣回22字　萬人讚爆

▲首批BNT到貨，衛福部長陳時中、慈濟基金會、台積電等人一起接機。（圖／慈濟基金會提供）

記者周亭瑋／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘親赴歐洲催貨，首批93萬劑BNT疫苗於9月2日已順利抵台，他也在今晨結束隔離。郭台銘透露，陳時中有邀他在下一批BNT到貨時，一同去接機，不過他婉拒了，更霸氣喊話被萬人讚爆。

郭台銘稍早在臉書寫下，「結束14天隔離期，進入7天自主管理，我今日恢復往日上班工作的心情，一切如常，感謝大家關心！」

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而關於疫苗到貨情況，郭台銘透露，「除了第二批簡體中文標籤應該在本周結束前到貨外，客製化標籤首批有望在中秋節左右抵台，後續預計採每周70-80萬劑數量『週週到貨』，先盡快達成本年度800-900萬的目標量，但也正在努力爭取更多數量今年抵台！永齡基金會執行長劉宥彤將跟進相關到貨事宜，視實際國際運輸狀況做調整。」

▲郭台銘8月22日返台時，也曾對著眾人比愛心。（圖／記者楊詩益攝）

另外，針對外界關心郭台銘是否會接機，他坦言，「目前並沒有這樣規劃，避免勞師動眾，疫苗能到最重要！」最後更不忘叮囑，要加強防疫，不可掉以輕心。

此番話被2.2萬網友讚爆，大家紛紛回應，「謝謝郭董，讓國人有安全有效的疫苗可以打」、「感謝郭董一向是把國人放在最重要的位置，不在乎什麼形式，務實為國人付出」、「衷心感謝無私為社稷百姓奔波的您」、「宏觀的格局，台灣人民感謝郭董！全台灣18歲以下學生，因為郭董而有疫苗可打」、「格局、視野、氣度已經決定你的高度，感謝你」。