快訊／國高中生打BNT「有3天疫苗假」！　教育部3提醒

記者許展溢／台北報導

中央流行疫情指揮中心昨宣布學生預計9月23日起開打BNT，高中生先打，接著國中生，教育部長潘文忠今（6日）表示，學生接種新冠肺炎疫苗將會有3天疫苗假，家長若有請假照顧孩子的需求，亦可申請防疫照顧假。

▲指揮中心表示，9月23 日起高中生可接種BNT。（圖／記者謝婷婷攝）



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潘文忠說，有些學生未成年，經過上週密切討論、協商，希望能夠以有序的做疫苗施打，有幾個重要施打上原則，和3提醒，第一施打部分會採「自由意願」選擇，家長可評估。第二都在學校內，希望同學相互尊重，不管同學選擇怎樣都給予尊重。第三是家長和學生要「充分了解資訊」。

潘文忠表示，教育部表示，接種疫苗對象為全國國中、高中、五專前三年及110年9月1日前滿12歲國小學生，包含特教學校、實驗教育、矯正學校及少年觀護所、境外台校、外僑學校、中正預校、大學附設七年一貫學制。

▲▼學生接種疫苗流程。（圖／指揮中心提供）

教育部說明，本次接種疫苗以校園接種為原則，預計自110年9月23日起，接種順序自高中/五專起依序安排接種。衛福部已妥適規劃接種作業及流程，並訂有「COVID-19疫苗校園接種作業程序建議指引」供學校遵循，包括接種前準備與注意事項、醫師接種評估、接種疫苗後觀察、學生回家後注意事項提醒等；教育部亦會請學校於學生接種疫苗後，觀察學生身體狀況，適時調整課程內容，安排靜態活動。若學生接種疫苗後有不舒服的狀況，或是自願到醫療機構接種疫苗者，可以向學校申請疫苗假，不會列入出缺席紀錄，以三天為原則（含接種當日），必要時得延長；家長如有請假照顧孩子的需求，亦可申請防疫照顧假。

▲學生可申請3天疫苗假。（圖／指揮中心提供）

教育部強調，此次疫苗接種服務不具強迫性，可視自身需求及個人意願，自由選擇是否接種。家長及孩子請詳閱「BNT COVID-19疫苗學生接種須知」，確實了解須知「疫苗接種禁忌與接種前注意事項」、「接種後注意事項及可能發生之反應」，並在「BNT COVID-19疫苗學生接種評估暨意願書」上簽名，經家長同意且簽名之學生，才予以施打疫苗。如果孩子因特殊情況無法在校接種，或無學籍的青少年，可由學生及家長至「COVID-19公費疫苗預約平台」進行意願登記及選擇醫療院所預約接種疫苗，並持意願書至該醫療院所接種疫苗。

教育部呼籲，接種疫苗後，仍需做好個人防疫措施，是否選擇接種疫苗，都要相互尊重。落實社交距離及做好個人衛生防護，讓校園整體防疫更加完善周延。

