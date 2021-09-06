長榮機師染Delta！網浮現「5月既視感」怕爆：快升三級吧

記者曾筠淇／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今宣布長榮突破性感染機師基因定序結果，案16119以及案16120和案16120就讀高中兒子（案16122）確定感染Delta病毒。就有不少網友擔心，這會不會重演5月中的情況，「所以為啥還不升到三級？」

▲長榮2機師以及機師兒子確定感染Delta病毒。圖與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

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除了長榮2機師以及機師兒子確定感染Delta病毒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（6）日公布，本土病例新增9例，全在新北市，其中1位是幼兒母親，另8位是小朋友。

就有網友得知消息後，在PTT的Gossiping板上，以「所以為啥還不升到三級」為題發文，提到如果現在還不趕快升級，難道要等大爆發以後才升嗎？5月就是因為太晚升級，所以5月15日才會一次增加180例，「歷史總是不斷重演」。

也有不少網友在《ETtoday新聞雲》粉專底下留言表示，「要做好心理準備了」、「讓孩子們回家線上上課吧」、「升三級吧」、「三級警戒開始倒數」、「遲早變回三級」、「3+11重現」、「台灣禁不起再一次爆發」、「慘了啦！拜託別再來了」。

本土疫情升三級警戒時間軸：

►5月15日180例→雙北宣布三級警戒

►5月16日207例

►5月17日333例

►5月18日240例

►5月19日267例→全台進入三級警戒