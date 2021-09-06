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待辦清單列一堆更容易掉入「高效率陷阱」　5招擺脫認清自己是有限的

文／職場人

科技發達使得資訊流通的速度飛快，點開手機連上網就能接收到來自世界各地的訊息，不只錯失恐懼症（Fear of missing out）成了現代文明病，過度的追求「效率」其實也為人類帶來壓力，根據英國《BBC》報導，研究指出高效率之人的健康指數比常人更容易超標，掉入了所謂的「高效率陷阱」（Productivity Trap），我們創立了無止盡的待辦清單，敦促自己要善用每分每秒，無限循環直至精疲力盡或身心出了問題......。下列編輯列舉了5個方法幫助職場人重新思考何謂效率，你是否也落入了「高效率陷阱」，該如何取得平衡？

擺脫高效率陷阱1：認清自己「有限」

▲過度的追求「效率」會帶來巨大的壓力。（圖／取自免費圖庫pixabay，下同）

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第1個擺脫高效率陷阱的方式即是「認清自己是『有限』的」，包括：有限的生命、時間、精力等......，若凡事都追求著親力親為，也只會加劇追求效率的惡循環。現代人越來越講求多專業型人才、斜槓青年、副業及創業等，這些專業、工作業務就如同你的孩子，想給每位孩子最好的成長環境及關注，比如讓孩子學舞蹈、學音樂、學繪畫，不可能全部都由你親自教導。

最兩全其美的方式是委託專業的人式來指導，替你節省時間與精力，甚至能教得更精，套用在工作上亦是如此，尤其是上位者、管理階層，需學會把業務分派出去，給專業的員工執行，會比你全攬在身上來得有效率，先認清自己的「有限」，才能創造無限。

擺脫高效率陷阱2：別再執著「To do list」

第2個擺脫高效率陷阱的方式為「別再執著『To do list』」，職場人的手邊是不是總有一份永遠解決不完的工作待辦清單呢？你是否也有發現，當「To do list」項目越多你就越感到焦慮，如果今日只完成幾項的話你甚至還會自責效率太低，這些都是隱性壓力。

別再執著於「To do list」那些你必須要做的事，而是練習專注在「Have done list」已經完成的事，列清單時也試著不要把今日必須做的事一一列出，而是試著分類它們、排定優先順序，即使只有完成一項也很棒，因為你是把最重要、最急、最需優先的解決了！

擺脫高效率陷阱3：善用瑣碎時間成癮症

第3個擺脫高效率陷阱的方式為避免「善用瑣碎時間成癮症」，一邊搭公車一邊回公司訊息，假日一有瑣碎時間就處理公事，你以為善用時間處理可以減少一點平日工作量或增加效率，沒想到的是工作量只會因為你做得多而增加越多，永無止盡。

其實，這種瑣碎時間的專注力並不高，何不將瑣碎時間用來休息，將專注力集中在一段長時間裡呢？工作時間就專注工作，零碎時間就用來喘息，週末可以的話盡量不安排工作，給自己一個完整的休息時光。

擺脫高效率陷阱4：重新思考工作習慣和例行公事

第4個擺脫高效率陷阱的方式為「重新思考工作習慣和例行公事」，上班打完卡就開始埋頭苦幹至下班，然後隔天再重蹈覆徹，即使再追求效率，公事也好像沒有盡頭，這是因為你未曾跳出檢視過自己的位置，職場上我們有很多職務內容、身份角色需要履行，也常因為工作習慣而讓我們陷入效率陷阱而不自知。

職場人可以試想自己在公司裡擔任的角色有哪些？這些角色各自的職務及和公司其他人（部門）關係為何？或者你可以從手上的待辦清單檢視起，有哪些工作？有哪些是可以增加、減少或合併一起處理的？也許你可以拒絕一些不必要的工作內容，並將專注力放在有質量上的工作，不再糾結於效率卻毫無成果。

擺脫高效率陷阱5：減少比較心態

第5個擺脫高效率陷阱的方式為「減少比較」，多數人都喜歡看企業老闆、各領域成功人士的專訪，並從中找到可以效仿之處，而現今創業家、斜槓身份者越來越多，促使職場人也積極拓展自己的多個身份，日常分身乏術最後卻一場空，是因為我們沒有先確認好自己想要的是什麼，把時間花在錯誤的地方，當然不會有你想要的結果。減少比較心態，是希望職場人可以回歸到自身身上，你想要什麼？缺少什麼？可以怎麼達成？先確認這些問題，再去參考他人的方法，而不是看到方法就直接移用。

以上5個幫助思考及擺脫高效率陷阱的方法，職場人有沒有記下來了呢？當你覺得工作越來越不力不從心，甚至因為效率而感到自責、焦慮、痛苦的話，也許你已經落入了高效率陷阱了，藉由上述方法重新檢視自己的工作態度及習慣方式，找出問題所在才能想辦法解決改善。

Source：BBC

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