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職場幸運兒出爐！「工作運超旺、貴人爆棚」TOP4生肖

▲面試,求職,新鮮人,找工作,正妹,OL,上班族,小資女示意圖。（圖／CFP）

▲在職場上，你是幸運兒還是邊緣人呢？（示意圖／視覺中國）

生活中心／綜合報導

你是職場幸運兒還是職場邊緣人？相信大家都想當職場幸運兒，被老闆看見、主管提拔、升職加薪是常有的事，但可不是人人都這麼好運，《科技紫微網》整理出「工作運超旺、貴人爆棚」TOP4生肖，快來看看自己有沒有上榜！

生肖牛

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腳踏實地的生肖牛，始終相信一分耕耘一分收穫，為了完成工作，假日加班也心甘情願，相當吃苦耐勞，就是這樣認真努力的態度容易得到貴人青睞，因此，他們的付出終究會得到回報，像是升官加薪等等，在別人看來是好運，但其實那是應得的代價。

生肖狗

忠誠度非常高的生肖狗，通常不會輕易離職，因此很容易成為職場的中流砥柱，當他們遇到重感情的老闆時，自然而然就會被重用，因為珍惜老闆的知遇之恩，他們會更努力來當做回報，他們不用耍手段、用心機，只要好好的努力工作，就能被老闆看見，可以說是相當幸運。

生肖羊

有想法也有行動力的生肖羊，對自我要求非常高，當一段時間做不出成績時，就會自我反省並調整，「創造機會」、「把握機會」是他們的職場生存法則，不管成功率高不高，總是秉持著「試就對了」的心態衝一把，勤快認真的樣子，不論是誰都願意給他們機會。

生肖豬

不喜歡勾心鬥角的生肖豬，在職場上人際關係相當和諧，同事、主管都會很喜歡他們，他們在工作上不計較公不公平，即使多付出一點也願意，因此工作運一直都很旺，不過他們單打獨鬥的能力比較弱，需要跟團隊一起上陣殺敵，才能展現自我價值。

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