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吃蛋糕這習慣「竟是渴望被愛」　6道超好玩心測！看性格、感情觀

網搜小組／綜合報導

Podcast節目《八年級生》又來玩心理測驗囉！這次哈妹和控ㄅ精選了幾道題目，來看看彼此的交友性格和愛情觀，大家也一起來玩吧。

其中一題，是日網瘋傳的蛋糕心理測驗，一共有4個選項，從「吃第一口的位置」，來剖析戀愛觀

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吃蛋糕時，通常第一口會從哪裡開始吃呢？

1.蛋糕上的草莓

2.蛋糕的尖端

3.蛋糕的側面

4.蛋糕上的奶油

▲▼蛋糕,草莓蛋糕。（圖／pakutaso）

▲從吃的第一口位置，來看愛情觀。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

選1的人 渴望被愛型

你是個一談戀愛就會深深陷入的人，對伴侶的需求感較高，渴望被捧在手心裡的被愛感，如果對方沒有給你足夠信賴，你就容易胡思亂想，有時會不小心給對方壓力，所幸你不會要求另一半單方面付出，自己也會很努力讓對方感受你的心意。

選2的人 不求回報型

性格溫柔的你，談戀愛總不求回報，只要看見對方開心，你也會跟著開心，但往往付出的同時，又會感到不安，不知道自己這樣做好嗎？習慣將另一半的感受放在第一位，長時間忽略自己的感受，夜深人靜難免感到各種失落，其實愛情是雙向的，適時和對方溝通才能讓這段關係走得長久。

情侶、自拍、放閃（圖／記者黃克翔攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者黃克翔攝）

選3的人 單戀幻想型

你很容易欣賞別人，但往往不敢行動，只敢偷偷關注，心中腦補一場浪漫戀情。也因如此，感情很難開花結果，你總是把對方想的太好，一但發現現實和幻想有落差時，你的感情也能很快收回。雖然想像中的戀愛也很美，若是真心想要發展一段關係，建議認清現實才是正解。

選4的人 努力積極型

看見喜歡的對象，絕對會勇敢去追，為了達到目標，你願意付出很多努力，也會盡力為對方著想，盡量展現自己最好的一面。不過有時候太過努力，也可能會帶來反效果，有時候放寬心順其自然，反而會有出乎意料的好結果。

►想玩更多心理測驗，就點開Podcast《八年級生》最新一集！

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