　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

補班小確幸！英文名「R、O、Y、C、E」中一字送巧克力　快閃優惠

▲▼city’super獨家引進知名日本北海道巧克力ROYCE’，即日起至9/12英文名中有「R、O、Y、C、E」任1字，可享組合快閃優惠。（圖／業者提供）

▲city’super獨家引進知名日本北海道巧克力ROYCE’，即日起至9/12英文名中有「R、O、Y、C、E」任1字，可享組合快閃優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

補班小確幸來了！city’super獨家引進知名日本北海道巧克力ROYCE’，即日起至9/12連續7天，只要出示手機秀出個人FB、IG及LINE ID英文名中有「R、O、Y、C、E」任1字，可享組合快閃優惠，中2字、3字優惠更多；其中在誠品生活南西店任1字就送限量嘗鮮禮巧克力。

9/11適逢中秋補班日，為了替上班族減壓，city’super北海道巧克力第一品牌ROYCE’祭出「英文對對碰」優惠，即日起至9/12連續7天，全台6店+誠品南西、板橋大遠百及桃園遠百3家快閃店，只要出示手機秀出個人FB、IG及LINE ID英文名中有「R、O、Y、C、E」任1字相同，即可享單一組合優惠、中兩個英文字享2組優惠、中三個英文字以上優惠全享。

▲▼city’super獨家引進知名日本北海道巧克力ROYCE’，即日起至9/12英文名中有「R、O、Y、C、E」任1字，可享組合快閃優惠。（圖／業者提供）

▲city’super獨家引進知名日本北海道巧克力ROYCE’，享組合快閃優惠。（圖／業者提供）

快閃優惠包括：(1)生巧克力+醇巧克力40枚系列，各一盒特價850元，組合原價1000元。(2)洋芋片巧克力+巧克力磚系列，各一盒特價 570元，組合原價760元。(3)醇巧克力20枚+巧克力條系列，各一盒特價520元，組合原價640元。同時配合電商99購物節，於遠傳friDay購物祭出消費滿1299元再送市價280元醇巧克力20枚；消費滿1599元免運宅配。

另外ROYCE’睽違一年，今年9月再度回歸「誠品生活南西店」，為了歡慶誠品南西快閃店回歸，只要出示手機秀出個人FB、IG及LINE ID英文名中有「R、O、Y、C、E」任1字，即送限量嘗鮮禮巧克力。同步販售3款首次登場的「北海道回憶」禮盒，價位帶介於990元-1680元之間，其中兩款禮盒更有超過半數為隱藏版甜點，禮盒包裝以手繪北海道當地特色動物及自然文化的插畫，9/12前購買享早鳥優惠88折。

City’super表示，因受疫情影響無法出國，ROYCE’近2年內營收翻倍增長，今年七夕情人節銷寫下歷史新高紀錄，尤其在七夕前短短一週更是創下銷售最高紀錄，平均5分鐘即賣出一盒，進一步分析引進期間限定巧克力及禮盒，更讓巧克力控隨時有機會開吃。

▲摩斯補班日小確幸。（圖／摩斯漢堡提供）

另外，摩斯漢堡也推出補班小確幸，9/11當天推出摩斯咖啡(L)買1送1，限同容量，不限冰熱，可單杯加價升級拿鐵咖啡(L)/卡布奇諾(L)/澳式黑咖啡(M)/澳式冰歐蕾(M)/摩斯馥樂白(M)。9/1-10/31下午2點後，也推出點心超值選三件組，指定點心A區+B區+指定飲品只要109元，另有超值選兩件組69元。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►低溫烘烤的海鮮變零食！爽吃沒負擔

ET快訊
快訊／長榮2機師、機師兒確定染Delta病毒
快訊／新北幼兒園8幼兒+1家長確診　陳時中：陽性可能更多！
二級警戒到9／20　「11項規定」八大行業仍關閉
快訊／本土病例暴增9例　全在新北市「8位是幼童」
快訊／今增9例本土！　本土確診都在「新北幼兒園」
LIVE／長榮2機師定序出爐　陳時中最新說明
快訊／恐怖砂石車奪命！　高雄騎士彈飛死亡
再見了老爸！王威晨強忍淚水陪走最後一程　辜仲諒、賴清德都來了
手機號碼可查疫調次數　莊人祥曝原理：足跡不一定與確診者重疊
裸睡女大生臀部癢！一掀被驚見猛竄　她嚇到縫14針
游錫堃「感冒2周沒好」　收疫情警示簡訊採檢出爐
又有地方發錢！　宣布普發現金3000元

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

補班小確幸！英文名「R、O、Y、C、E」中一字送巧克力　快閃優惠

近視矯正「眼睛畏光＋有異物感」亮哲心疼女兒　換「日拋型」舒適戴整天阻止惡視力

蛋撻控吃起來！肯德基蛋撻買一送一　還可線上轉贈「零接觸送禮」

葉家妤狂瘦10kg蹦乳溝　爆回歸「感謝」江宏恩

洪曉蕾愛吃美食　獨家研發韓式殿堂級「神仙爐」料理限量推出

連晨翔化身OREO健身教練　1對1線上「動吃動」粉絲嗨翻

統一布丁變身icash2.0！還能「撕開包裝倒出來」太Q　超商限量開賣

消費者「有感瘦」！「石墨烯塑崩褲」狂賣五萬件

台北101今晚點燈「千里送真情」　感謝波蘭贈40萬劑疫苗　

叮！「聲林之王3」台中最終海選　原來《我很好騙》是超大魔王

岳母我來惹！王彩樺合體高顏值女兒　熱舞辣翻..庭庭羞認「想出道」

車禍提告...被告接通知「自行到場」　男罵警白目！警怒斥：挑戰公權力

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

月租6位數店面室內竟藏化糞池　她怒揭房東離譜對話+失憶戲碼

萌娃鏡子前讚嘆美貌「我真漂亮」　雙胞胎姊妹狂嘴：我們長得一樣

運動型少女！正妹超流暢玩長板 走板、交叉步都會網讚：有魅力

彰化警買宵夜「停車場脫口罩抽菸」　被拍檢舉！記1小過+送衛生局裁罰

聽到「妳很棒」！美珠、昭旻、娜拉哭一片　Loco也掉淚..GRAY打氣：照你意思去做吧

車格沒位子！移別人機車被抓包 雙方互毆爆衝突...全傷害罪送辦

補班小確幸！英文名「R、O、Y、C、E」中一字送巧克力　快閃優惠

近視矯正「眼睛畏光＋有異物感」亮哲心疼女兒　換「日拋型」舒適戴整天阻止惡視力

蛋撻控吃起來！肯德基蛋撻買一送一　還可線上轉贈「零接觸送禮」

葉家妤狂瘦10kg蹦乳溝　爆回歸「感謝」江宏恩

洪曉蕾愛吃美食　獨家研發韓式殿堂級「神仙爐」料理限量推出

連晨翔化身OREO健身教練　1對1線上「動吃動」粉絲嗨翻

統一布丁變身icash2.0！還能「撕開包裝倒出來」太Q　超商限量開賣

消費者「有感瘦」！「石墨烯塑崩褲」狂賣五萬件

台北101今晚點燈「千里送真情」　感謝波蘭贈40萬劑疫苗　

台中港大型起重機翻覆！跨載車司機遭爆頭亡　上百貨櫃也被砸爛

快訊／郭品超認愛小19歲大陸女星！閃曬2恩愛照：I Love You Forever

攻城獅第2代Muse Girls曝光　甜美系女團23人拚正選

快訊／新北幼兒園8幼兒+1家長確診　陳時中：陽性案例可能更多！

快訊／長榮2機師、機師兒確定染Delta病毒！

二級警戒維持到9／20！指揮中心公布「11項規定」八大行業仍關閉

快訊／本土病例暴增9例　全在新北市「8位是幼童」

快訊／今增9例本土、7境外！本土確診都在「新北幼兒園」

4菜1飯只要30元！超佛素食店讓網暴動：這種菜色至少破百

妻身價上億日薪1萬！客家夫月領40K挨罵吝嗇種族　法官說話了

下班後想運動…路上看到窄裙正妹！他衝上去把美臀當籃球抓

消費熱門新聞

蛋撻控吃起來！肯德基蛋撻買1送1

葉家妤狂瘦10kg蹦乳溝　「感謝」江宏恩

超商「咖啡買6送6」只有1天！

美式賣場口碑爆棚洗碗精補貨首特價

報恩立陶宛買起來！3人氣零食最熱銷

洪曉蕾愛吃美食　獨家研發殿堂級料理

布丁icash2.0來了！還能撕包裝倒出來

哈根達斯只要85元！再加碼咖啡買1送1

亮哲搬「學童近視控制專用日拋」救兵　守護愛女靈魂之窗

英文名「ROYCE」中一字送巧克力

天之驕女飯店總經理　靠「這一味」維持身材

不只超商有！量販也買得到6款立陶宛啤酒

消費者有感瘦　石墨烯塑崩褲狂賣五萬件

限量開吃！超商獨賣6款立陶宛巧克力

更多熱門

相關新聞

全聯烤肉祭出69折　中秋超市優惠一次看

全聯烤肉祭出69折　中秋超市優惠一次看

搶攻中秋商機，全聯福利中心今年提倡「在家烤，安心吃」，實體門市和PXGo!全聯線上購集結各種烤物、醬料、飲品、烤肉用品和禮盒等，9/10起祭出優惠價69折起；指定期間小時達單筆消費滿500元，最高還可再獲300元折價券。

百款加拿大美食　讓你一秒就到「加」

百款加拿大美食　讓你一秒就到「加」

半熟起司塔外送快閃「買3送1」

半熟起司塔外送快閃「買3送1」

4款水產、牛豬肉箱！3天免運宅配

4款水產、牛豬肉箱！3天免運宅配

city’super推蔬菜箱免運5天到貨

city’super推蔬菜箱免運5天到貨

關鍵字：

ROYCEcity’super補班小確幸補班優惠

讀者迴響

熱門新聞

政二代闖紅燈嗆「知道我爸是誰？」警隔天竟收2支申誡

趙薇傳出現在「吳亦凡供的47人名單」

吳亦凡爆供出47人「第三批名單」

直播股東拆夥鬧不合　刀插桌留字條「要死一起死」

身邊有確診者？只要「輸入手機號碼」　查你被疫調過幾次

瑞士名錶稱「台灣是國家」辱華　鹿晗速切割解約

命理師點名5生肖　鬼門關以後發大財

內褲爆黏！她月經來「不是用衛生棉」　1天只洗1次醫驚呆

五月天信媽車禍畫面曝　連人帶傘遭撞倒

最想住台北市哪一區？　鄉民答案很一致

快訊／22歲女模墜樓亡「母控女婿惡行」　男方回應了

快訊／台中港300噸起重機翻覆　1命危搶救中

《俗女》陳嘉玲吐「子女心聲」媽秒心碎

空姐密切接觸確診機師　指揮中心給原因

陳時中「一起迎BNT」被打槍！郭台銘霸氣回22字

更多

最夯影音

更多
叮！「聲林之王3」台中最終海選　原來《我很好騙》是超大魔王

叮！「聲林之王3」台中最終海選　原來《我很好騙》是超大魔王
岳母我來惹！王彩樺合體高顏值女兒　熱舞辣翻..庭庭羞認「想出道」

岳母我來惹！王彩樺合體高顏值女兒　熱舞辣翻..庭庭羞認「想出道」

車禍提告...被告接通知「自行到場」　男罵警白目！警怒斥：挑戰公權力

車禍提告...被告接通知「自行到場」　男罵警白目！警怒斥：挑戰公權力

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

月租6位數店面室內竟藏化糞池　她怒揭房東離譜對話+失憶戲碼

月租6位數店面室內竟藏化糞池　她怒揭房東離譜對話+失憶戲碼

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/30參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面