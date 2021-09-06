補班小確幸！英文名「R、O、Y、C、E」中一字送巧克力　快閃優惠

▲city’super獨家引進知名日本北海道巧克力ROYCE’，即日起至9/12英文名中有「R、O、Y、C、E」任1字，可享組合快閃優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

補班小確幸來了！city’super獨家引進知名日本北海道巧克力ROYCE’，即日起至9/12連續7天，只要出示手機秀出個人FB、IG及LINE ID英文名中有「R、O、Y、C、E」任1字，可享組合快閃優惠，中2字、3字優惠更多；其中在誠品生活南西店任1字就送限量嘗鮮禮巧克力。

9/11適逢中秋補班日，為了替上班族減壓，city’super北海道巧克力第一品牌ROYCE’祭出「英文對對碰」優惠，即日起至9/12連續7天，全台6店+誠品南西、板橋大遠百及桃園遠百3家快閃店，只要出示手機秀出個人FB、IG及LINE ID英文名中有「R、O、Y、C、E」任1字相同，即可享單一組合優惠、中兩個英文字享2組優惠、中三個英文字以上優惠全享。

▲city’super獨家引進知名日本北海道巧克力ROYCE’，享組合快閃優惠。（圖／業者提供）

快閃優惠包括：(1)生巧克力+醇巧克力40枚系列，各一盒特價850元，組合原價1000元。(2)洋芋片巧克力+巧克力磚系列，各一盒特價 570元，組合原價760元。(3)醇巧克力20枚+巧克力條系列，各一盒特價520元，組合原價640元。同時配合電商99購物節，於遠傳friDay購物祭出消費滿1299元再送市價280元醇巧克力20枚；消費滿1599元免運宅配。

另外ROYCE’睽違一年，今年9月再度回歸「誠品生活南西店」，為了歡慶誠品南西快閃店回歸，只要出示手機秀出個人FB、IG及LINE ID英文名中有「R、O、Y、C、E」任1字，即送限量嘗鮮禮巧克力。同步販售3款首次登場的「北海道回憶」禮盒，價位帶介於990元-1680元之間，其中兩款禮盒更有超過半數為隱藏版甜點，禮盒包裝以手繪北海道當地特色動物及自然文化的插畫，9/12前購買享早鳥優惠88折。

City’super表示，因受疫情影響無法出國，ROYCE’近2年內營收翻倍增長，今年七夕情人節銷寫下歷史新高紀錄，尤其在七夕前短短一週更是創下銷售最高紀錄，平均5分鐘即賣出一盒，進一步分析引進期間限定巧克力及禮盒，更讓巧克力控隨時有機會開吃。

▲摩斯補班日小確幸。（圖／摩斯漢堡提供）

另外，摩斯漢堡也推出補班小確幸，9/11當天推出摩斯咖啡(L)買1送1，限同容量，不限冰熱，可單杯加價升級拿鐵咖啡(L)/卡布奇諾(L)/澳式黑咖啡(M)/澳式冰歐蕾(M)/摩斯馥樂白(M)。9/1-10/31下午2點後，也推出點心超值選三件組，指定點心A區+B區+指定飲品只要109元，另有超值選兩件組69元。

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