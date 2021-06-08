　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

city’super推出5款防疫蔬菜箱！免運費下訂「5天宅配到府」

▲▼city’super共推出5款防疫蔬菜箱、米箱（圖／業者提供）

▲city’super針對2到3人小家庭，推出6至8種品項的A款「防疫履歷蔬菜箱」699元。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

全台防疫三級警戒延長至6/28，許多家庭在家煮需求激增，city’super共推出5款防疫蔬菜箱、米箱，其中與遠傳friDay購物合作2款分別為699元、888元，5天內免運宅配到府；另還有重達5公斤、限量的「巨無霸西北櫻桃箱」，下單後7月1日陸續宅配到府。

▲▼city’super共推出5款防疫蔬菜箱、米箱（圖／業者提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「澎派防疫履歷蔬菜箱」888元，擁有多達10到12種新鮮當季蔬果。（圖／業者提供）

City’super與遠傳friDay購物合作，6月9日起推出2款「防疫履歷蔬菜箱」，分別是針對2到3人小家庭推出6至8種品項的A款「防疫履歷蔬菜箱」699元；另一個B款「澎派防疫履歷蔬菜箱」888元，擁有多達10到12種新鮮當季蔬果，兩款蔬菜箱皆5天內免運宅配到府。

▲▼city’super共推出5款防疫蔬菜箱、米箱（圖／業者提供）

▲「巨無霸西北櫻桃箱」。（圖／業者提供）

另外也祭出重達5公斤、空運直送來台，限量的「巨無霸西北櫻桃箱」一箱原價4980元，特價3380元，消費者只要遠傳friDay購物下單或在全台7間門市服務台訂購後，7月1日陸續宅配至府。 

業者表示，自全台防疫升三級後，消費者偏好一次大量購買1到2週家庭所需食材，近來除了購買生鮮的客單價拉高5成之多，其中有機履歷蔬菜最熱銷佔達8成，進口蔬果在這段時間也備受消費者青睞。

▲▼city’super共推出5款防疫蔬菜箱、米箱（圖／業者提供）

▲「大橋牌CAS越光米新米箱」、「三光米 CAS 82月光銀飯新米箱」。（圖／業者提供）

▲▼city’super共推出5款防疫蔬菜箱、米箱（圖／業者提供）

另外履歷米、乾拌麵等，與去年同期飆升1倍銷量，近一步分析發現，像是1至1.5kg、單價約200元左右的台灣履歷米最為熱銷，一週內就有上百包銷量。因此推出2款通過CAS臺灣優良農產品認證的頂級米箱包括別是「大橋牌CAS越光米新米箱」1KG x 8包，原價1440元，特價999元；還有與日本越光米同等級，嚴選82特級品的台灣米飯界霸主一等米「三光米 CAS 82月光銀飯新米箱」1KG x 6包米，原價1080元，特價799元。

▲全聯首波在雙北部分門市推出「產地直送蔬菜箱」。（圖／全聯福利中心提供）

而其他賣場通路也紛紛祭出蔬菜箱，包括全聯近來推出「產地直送蔬菜箱」，首波1000箱於雙北部分門市開賣，每箱內含12至14種蔬菜，有葉菜類、根莖花果類、蕈菇類及辛香料，特價499元；未來也將陸續上市「菜霸子健康蔬菜箱」、「產地精選蔬菜箱」。

家樂福找來農委會結合60家農業電商者成立的「台灣農產嘉年華」平台，提供超過3萬項國產精選農產品，於線上購物打造產直送的新鮮「有機蔬菜箱」，有輕鬆煮、澎湃煮等2種選擇，分別內含11項、14項短期葉菜、花果蔬菜、辛香調味料、菇類等蔬菜，下單後約7至25天出貨日且完全免運，提醒會因當季食材不同而有所變動，周日及周一不提供配送。

▲超商也推蔬果箱。（圖／業者提供）

另外超商也推出蔬果箱滿足消費者需求，其中7-ELEVEN線上購物平台推出超過10款不同組合的「有機蔬果箱」，全程低溫新鮮配送至門市，提供已切清洗後的蔬菜包、蔬菜配肉品或沙拉DIY等選擇。全家便利商店則是和「玉美生技」合作，推出每日限量500箱蔬果箱，內含14種蔬菜，只要在「全+1行動購」預訂，即可宅配到府。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
最早到最晚走！周志浩「累癱打瞌睡14秒」畫面曝　網超心疼
AZ血栓男要國賠！桃市府助申請「最高600萬」　70萬醫療費
30多歲女染疫死亡　同學悲慟發聲
愷樂爆秘婚醫生男友　「紅娘」小蜜桃回應了
北市12行政區確診數字曝光　「萬華達1497例」
端午一定要守住！　專家曝「這天可望降級」
熊貓「6月優惠碼」一次看　星巴克、麥當勞買1送1

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

病毒逼近！竹竹苗防疫聯盟啟動　香山、北區、竹科設疫苗施打站

雲林連2天+0！公布彰化確診女足跡：西螺高記水餃店　

「把莫德納留給需要的人」！美女醫曝打2劑AZ心情：像排iPhone，超快樂的

三級警戒延至28日　高雄百貨拚外帶美食折扣！營業時間一次看

AZ血栓男要國賠！桃園市府助申請：最高600萬　70萬醫療費幫墊付

公立高中教師甄試8032人報名　初試延至7／24、每間試場降到20人

最早到最晚走！周志浩「累癱打瞌睡14秒」網超心疼：鐵打的都頂不住

指考延後壓力大「看著書就落淚」　全高聯：考生應優先施打疫苗

連日豪雨農損3700萬！　「一期水稻1174公頃」慘遭波及

桃園男受傷就醫驚見「肺部浸潤」確診　衛生局先匡列6人

原住民司機狂被問「別族的人」　他校正觀念：你當我是鄉長嗎？

汪小菲深夜發文：我老婆是第一　張蘭遭抓包「按讚罵大S留言」！

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

為染疫亡者擦身、換衣不容失誤　殯葬業吐心聲：怕把病毒帶回家

午後大雨！汽車開過積水不減速　水花如瀑布...旁邊機車被淋全身

日本超萌水獺「一聽爸叫名」秒衝 撒嬌緊抱手、奶音躺懷裡討摸❤

國民黨提出不排富每人發1萬元　柯文哲：難怪執政黨如此囂張

舒華《玩很大》一心只想打風田XD　奶兇跳《LION》..屈中恆女兒跟她通話爆哭

TOP男偶像晚上一把拉她進房間！　《Imitation》李濬榮、鄭知蘇該怎躲粉絲

病毒逼近！竹竹苗防疫聯盟啟動　香山、北區、竹科設疫苗施打站

雲林連2天+0！公布彰化確診女足跡：西螺高記水餃店　

「把莫德納留給需要的人」！美女醫曝打2劑AZ心情：像排iPhone，超快樂的

三級警戒延至28日　高雄百貨拚外帶美食折扣！營業時間一次看

AZ血栓男要國賠！桃園市府助申請：最高600萬　70萬醫療費幫墊付

公立高中教師甄試8032人報名　初試延至7／24、每間試場降到20人

最早到最晚走！周志浩「累癱打瞌睡14秒」網超心疼：鐵打的都頂不住

指考延後壓力大「看著書就落淚」　全高聯：考生應優先施打疫苗

連日豪雨農損3700萬！　「一期水稻1174公頃」慘遭波及

桃園男受傷就醫驚見「肺部浸潤」確診　衛生局先匡列6人

民眾可用保單借款紓困　4壽險7月1日開上路！

東奧積分最終站！三鐵張綺文飛2天轉機4次　抵達墨西哥備戰

社宅國家隊x國防部第二彈！貴和安居暨國軍職務宿舍　114年完工

美食節目後遺症？小鐘錄影途中血壓飆高⋯一測破表

娶櫃姐妻遭黑衣人追打　提告怒揭老議員婚外生子秘辛

KS運彩分析／快艇@爵士　進攻火力兇猛看好大分過盤

病毒逼近！竹竹苗防疫聯盟啟動　香山、北區、竹科設疫苗施打站

關島入境新規！接種這3種疫苗免隔離　旅客隔離期住防疫旅館免費

翰品酒店也在內！「桃園4家安心旅館」醫護免費住一晚

豁出去了！成交掛蛋不怕　高雄新案開出4字頭新高價

生活熱門新聞

快訊／再增22死亡！今日新增219例本土病例

快訊／增22死亡！又見30多歲年輕女過世

三芝聽到巨響　沒明顯雷雨胞

美贈台疫苗掀陰謀論！藥師揭疑點

今增219例「新北123例最多」　各縣市分佈曝光！

陳建仁：連14天確診破400「我稍微放心點」

家祭11人遭罰66萬　警棺前開單惹議

「應立即進入四級警戒」　醫曝得阻斷這類人傳播鏈

高端疫苗解盲倒數　知情人曝內容

30多歲女染疫亡！「體重90公斤」成致命關鍵

輪到台灣報恩　台大醫點名唐鳳：幫日本看這問題

館長辦3+11「究責」投票　4千留言戰翻

快訊／三芝驚傳巨響「窗戶都震動了」　網洗版狂問

採檢確診！新北男「3天沒接到通知」一看app傻了

更多熱門

相關新聞

新光三越、SOGO即起「超市分流」

新光三越、SOGO即起「超市分流」

政院宣布三級防疫延長至6／28，指揮中心也宣布超市、超商、賣場及百貨等商場強化3大管制措施，具規模的連鎖百貨包括新光三越、SOGO、遠百與微風也宣布，即起館內百貨超市也將實行「身分證分流」，週末將加強管制派專人進行檢查，週間則採民眾自主管裡，落實避免群聚。

團膳業者支援送菜　今天訂明天到

團膳業者支援送菜　今天訂明天到

5大通路「蔬菜箱」一次看！

5大通路「蔬菜箱」一次看！

免費宅配！超商賣場「蔬菜箱」一次看

免費宅配！超商賣場「蔬菜箱」一次看

全聯除5縣市「全面暫停試吃」

全聯除5縣市「全面暫停試吃」

關鍵字：

city’super蔬菜箱

讀者迴響

熱門新聞

即／資深記者輕生亡！「確診新冠肺炎」

愷樂被爆「已秘婚醫生男友」！

日正妹4年花253萬整形　對比照讓日網傻了

快訊／再增22死亡！今日新增219例本土病例

快訊／增22死亡！又見30多歲年輕女過世

杜汶澤嗆汪小菲「才是漢奸」！

三芝聽到巨響　沒明顯雷雨胞

美贈台疫苗掀陰謀論！藥師揭疑點

快訊／800萬勞工沒領到紓困　綠委開砲：每人普發1.5萬

斷開劈腿男1／直擊黃薇渟暗夜煲愛　車內熱吻帥氣新歡

桃園情侶摩鐵開毒趴！女昏迷不治　男友下場曝光

快訊／8月底1000萬劑疫苗到位　蘇貞昌：大規模施打！

台積電徵作業員「時薪2600」！網喊+1　真相曝

今增219例「新北123例最多」　各縣市分佈曝光！

陳建仁：連14天確診破400「我稍微放心點」

更多

最夯影音

更多
原住民司機狂被問「別族的人」　他校正觀念：你當我是鄉長嗎？

原住民司機狂被問「別族的人」　他校正觀念：你當我是鄉長嗎？
汪小菲深夜發文：我老婆是第一　張蘭遭抓包「按讚罵大S留言」！

汪小菲深夜發文：我老婆是第一　張蘭遭抓包「按讚罵大S留言」！

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

為染疫亡者擦身、換衣不容失誤　殯葬業吐心聲：怕把病毒帶回家

為染疫亡者擦身、換衣不容失誤　殯葬業吐心聲：怕把病毒帶回家

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面