city’super推出5款防疫蔬菜箱！免運費下訂「5天宅配到府」

▲city’super針對2到3人小家庭，推出6至8種品項的A款「防疫履歷蔬菜箱」699元。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

全台防疫三級警戒延長至6/28，許多家庭在家煮需求激增，city’super共推出5款防疫蔬菜箱、米箱，其中與遠傳friDay購物合作2款分別為699元、888元，5天內免運宅配到府；另還有重達5公斤、限量的「巨無霸西北櫻桃箱」，下單後7月1日陸續宅配到府。

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▲「澎派防疫履歷蔬菜箱」888元，擁有多達10到12種新鮮當季蔬果。（圖／業者提供）

City’super與遠傳friDay購物合作，6月9日起推出2款「防疫履歷蔬菜箱」，分別是針對2到3人小家庭推出6至8種品項的A款「防疫履歷蔬菜箱」699元；另一個B款「澎派防疫履歷蔬菜箱」888元，擁有多達10到12種新鮮當季蔬果，兩款蔬菜箱皆5天內免運宅配到府。

▲「巨無霸西北櫻桃箱」。（圖／業者提供）

另外也祭出重達5公斤、空運直送來台，限量的「巨無霸西北櫻桃箱」一箱原價4980元，特價3380元，消費者只要遠傳friDay購物下單或在全台7間門市服務台訂購後，7月1日陸續宅配至府。

業者表示，自全台防疫升三級後，消費者偏好一次大量購買1到2週家庭所需食材，近來除了購買生鮮的客單價拉高5成之多，其中有機履歷蔬菜最熱銷佔達8成，進口蔬果在這段時間也備受消費者青睞。

▲「大橋牌CAS越光米新米箱」、「三光米 CAS 82月光銀飯新米箱」。（圖／業者提供）

另外履歷米、乾拌麵等，與去年同期飆升1倍銷量，近一步分析發現，像是1至1.5kg、單價約200元左右的台灣履歷米最為熱銷，一週內就有上百包銷量。因此推出2款通過CAS臺灣優良農產品認證的頂級米箱包括別是「大橋牌CAS越光米新米箱」1KG x 8包，原價1440元，特價999元；還有與日本越光米同等級，嚴選82特級品的台灣米飯界霸主一等米「三光米 CAS 82月光銀飯新米箱」1KG x 6包米，原價1080元，特價799元。

▲全聯首波在雙北部分門市推出「產地直送蔬菜箱」。（圖／全聯福利中心提供）

而其他賣場通路也紛紛祭出蔬菜箱，包括全聯近來推出「產地直送蔬菜箱」，首波1000箱於雙北部分門市開賣，每箱內含12至14種蔬菜，有葉菜類、根莖花果類、蕈菇類及辛香料，特價499元；未來也將陸續上市「菜霸子健康蔬菜箱」、「產地精選蔬菜箱」。

家樂福找來農委會結合60家農業電商者成立的「台灣農產嘉年華」平台，提供超過3萬項國產精選農產品，於線上購物打造產直送的新鮮「有機蔬菜箱」，有輕鬆煮、澎湃煮等2種選擇，分別內含11項、14項短期葉菜、花果蔬菜、辛香調味料、菇類等蔬菜，下單後約7至25天出貨日且完全免運，提醒會因當季食材不同而有所變動，周日及周一不提供配送。

▲超商也推蔬果箱。（圖／業者提供）

另外超商也推出蔬果箱滿足消費者需求，其中7-ELEVEN線上購物平台推出超過10款不同組合的「有機蔬果箱」，全程低溫新鮮配送至門市，提供已切清洗後的蔬菜包、蔬菜配肉品或沙拉DIY等選擇。全家便利商店則是和「玉美生技」合作，推出每日限量500箱蔬果箱，內含14種蔬菜，只要在「全+1行動購」預訂，即可宅配到府。

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