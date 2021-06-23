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疫情三級再延！超市推4款水產、牛豬肉箱　3至5天免運宅配到府

▲▼city’super近來與遠傳friDay購物合作，再推共4款「水產、牛豬肉箱、台南農用備糧箱」（圖／city`super提供）

▲city’super再推共4款「水產、牛豬肉箱、台南農用備糧箱」。（圖／city`super提供）

記者林育綾／綜合報導

疫情警戒再延長至7/12，而city’super超市近來與遠傳friDay購物合作，繼先前推出蔬菜箱後，如今再推共4款「水產、牛豬肉箱、台南農用備糧箱」，不僅有漁市直送到餐桌的新鮮水產，也有伊比利豬、松阪豬等的頂級豬肉箱，皆採用真空貼體包膜，價位在999元至1548元間，下單後3到5天內免運宅配到府。

▲▼city’super近來與遠傳friDay購物合作，再推共4款「水產、牛豬肉箱、台南農用備糧箱」（圖／city`super提供）

▲「頂級豬肉箱」集結西班牙伊比利豬梅花肉片、夢幻逸品松阪豬燒肉片、台灣豬梅花肉片。（圖／city`super提供）

City’super特別規劃3款食材箱，其中「頂級豬肉箱」售價999元，集結西班牙伊比利豬梅花肉片、夢幻逸品松阪豬燒肉片、台灣豬梅花肉片，不論居家烤肉或煮火鍋都合適，小包裝也適合小家庭與單身族群的生活模式。而「澎湃牛肉箱」售價1499元，集合帶骨牛小排、美國牛腱燒肉片、美國胸腹梅花肉片、美國牛五花火鍋片，共4種高級牛肉品，一箱即可買齊一周家庭所需的肉品份量。

▲▼city’super近來與遠傳friDay購物合作，再推共4款「水產、牛豬肉箱、台南農用備糧箱」（圖／city`super提供）

▲「澎湃牛肉箱」共4種高級牛肉品。（圖／city`super提供）

另有從基隆崁仔頂漁市新鮮直送的「漁市直送水產箱」售價1548元，所有水產皆以「急速冷凍+真空包裝」，且不添加保鮮劑，鎖住水產鮮美，目前以最熱銷的6種水產組成水產箱，內含挪威鮭魚切片、黃金鱸魚排、挪威鯖魚切片、來自基隆在地美味的生凍小卷以及嚴選白蝦一盒，連世界級白肉魚極品的格陵蘭扁鱈切片也含在其中。 

▲▼city’super近來與遠傳friDay購物合作，再推共4款「水產、牛豬肉箱、台南農用備糧箱」（圖／city`super提供）

▲集結台南麻豆5大在地知名伴手禮，推出超有梗「農用備糧箱」。（圖／city`super提供）

同時因許多人家的時間拉長，喜歡追劇、享用零食下午茶做為休閒娛樂，city’super也特別集結台南麻豆5大在地知名伴手禮，推出超有梗的「農用備糧箱」，包括薩圖爾的「柚花濾掛式咖啡」、古早味零食「新玉香 高級豬飼料卡里原味」、「麻善橋 柚香肉絲」 150g/袋、「柚一村 柚肉果醋」 480ml/瓶、「果蒔制研所 無糖零添加鳳梨鮮果乾」60g/袋，6/24起在 city’super全台七店及SOGO iStore、遠百ONLINE百貨電商同步販售，特價980元，加碼再送市價660元薩圖爾瑰夏濾掛式精品咖啡10g X3包。

▲「澎派防疫履歷蔬菜箱」888元，擁有多達10到12種新鮮當季蔬果。（圖／業者提供）

業者表示，全台防疫升三級至今40天以來，「蔬菜箱」在Google搜尋近三周搜尋量飆升，而他們先前推出888元10-12種品項的「澎派防疫履歷蔬菜箱」，比699元4-8種品項的「防疫履歷蔬菜箱」更受歡迎，銷量佔達全部蔬菜箱8成；另也發現肉品及水產銷量與平日相比也飆升4倍，尤其以可做多種料理用途的燒肉片及梅花肉片最受歡迎。

▲7-ELEVEN推出超過20款備糧食材箱。（圖／業者提供）

另外7-ELEVEN也獨家推出超過20款不同種類組合的「蔬果箱」、「懶人包」、「防疫箱」，除了有當季蔬果箱，也與中部頂級日系連鎖超市「裕毛屋」合作，推出適合小家庭的4款豪華組合箱，包括手工麵包箱、海鮮水產箱、豬肉雞肉箱等，消費者可在「i預購」平台線上訂購，並選擇鄰近指定門市取貨。

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蔬菜箱食物箱豬肉箱備糧箱city’super

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