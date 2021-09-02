搶攻在家烤肉！全聯祭出69折、滿500送300　中秋超市優惠一次看

▲全聯實體門市和PXGo!線上購，9/10起祭出烤肉商品優惠價69折起。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

搶攻中秋商機，全聯福利中心今年提倡「在家烤，安心吃」，實體門市和PXGo!全聯線上購集結各種烤物、醬料、飲品、烤肉用品和禮盒等，9/10起祭出優惠價69折起；指定期間小時達單筆消費滿500元，最高還可再獲300元折價券。

全聯實體門市與「PXGo!全聯線上購」集結各式烤物、調味醬料與清涼飲品、烤肉用品、秋節禮盒等，自9/10起祭出69折起，還有線上專屬多重回饋，期望消費者不只到實體門市一站備足烤肉大小事，也能透過PXGo!隨時支援夯肉需求，指定期間小時達單筆消費滿500元，最高可再獲得300元滿額折價券（含滿額限折100元及4張50元滿額折價券）。

此波也推出多款烤肉組合，其中主打2大名店聯名燒肉組，如年輕人喜愛的「燒肉同話」推出「豪華老饕首選燒烤組」，包括香氣濃郁肋眼牛排、鮮嫩多汁無骨牛小排等，每組售價1,699元，限量500組。另有全台第一全雞肉串燒專門店「鳥哲」，也首度聯名推出「桂氣食足日式串燒組」，內含5款雞肉串燒，除隱藏版特殊部位雞頸、橫隔膜，連最難烤的雞翅都已片開，每組售價799元，限量300組。

▲全聯烤肉食材、器具下殺！更推出日本8款「高顏值料理神器」4折起換購。（圖／記者林育綾攝）

全聯指出，以往年經驗來看，通常中秋前2週是預購高峰期，為衝刺買氣，於9/16前還祭出抽獎與電商專屬回饋優惠，如福利卡友購買預購商品任2件，有機會抽到義大利SMEG四片式烤麵包機（每台市價10,600元），共8台。

而PXGo!全館則自9/10～9/30期間推出「好秋好秋」三重回饋活動，包含使用PX Pay支付，全站單筆滿600元享3%回饋（等值福利點）；全站單筆每滿400元，共贈4枚數位印花（雙倍送）；另於9/16前，中秋預購專區全品項單筆消費滿899元還可折抵50元。

業者也觀察，中秋節前一天是啤酒購買高峰，預計業績將會有一番彈跳，因此今年針對吃烤肉必搭配的啤酒，也祭出指定品項7折起優惠，包括國產啤酒、進口啤酒、加味酒及調酒等。

＊ETtoday新聞雲提醒您：未成年請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。



▲city`super瞄準中秋送禮、採購烤肉食材買氣。（圖／city`super）

●city’super

而city’super也攜手花蓮縣政府，至9/3前在全台7店舉辦「柚見花蓮農特產展」，嚴選出上百樣精緻農特產。

另看準今年許多人選擇宅家烤肉，集結五種花蓮頂級肉品「蓮貞豚頂級烤肉箱」，原價1520元，特價999元，包括熱銷五花肉片、梅花肉片、里肌肉片以及烤肉必備的紹興香腸、剝皮辣椒香腸，適中份量一般家庭中秋烤肉吃起來剛剛好，即日起到9/20在city’super全台7店以及遠傳friDay購物同步開賣，可享免運宅配送到家。

●愛買

愛買量販首度獨家與日本燒肉品牌「牛角燒肉」合作，今年中秋推出2款超值烤肉限量組合，包括「特賞人氣燒肉組」和「海陸豪華大餐燒肉組」，將店內熱銷商品的松阪豬、Choice帶骨牛小排和Choice板腱肉品，以及美國牛腹肉、骰子牛、牛上肩胛肉和牛角豬五花，共7件肉品納入「特賞人氣燒肉組」，每組售價999元。

而「海陸豪華大餐燒肉組」更加入台灣大透抽、頂級花枝丸、冷凍草蝦、爭鮮鮭魚鰭邊、爭鮮帆立貝和挪威鯖魚一夜干，共7件肉品和海鮮，每組售價1,999元，各限量400組。即日起於愛買線上購物5大合作網購平台，以及全台15家分店的Line團購社群雙平台，搶先釋出名額開放民眾早鳥預購；實體通路則是9月8日起於賣場現貨供應。

你可能也想看

全聯烤肉食材、器具下殺！日本8款「高顏值料理神器」4折起換購

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來