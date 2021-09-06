激烈槍戰片曝光！幾內亞政變「叛軍攻進總統府」　裝甲車上街狂轟

Breaking news Heavy firing in the Guinean capital Conakry ! Colonel Dumbuya commander of the special forces of Guinea has lunch a massive attack with 30 pickups trucks against the Presedential palace in Conakry. Report of heavy casualties! The fight is going on, stay tune. 由 Hawanatu Konneh BLOG 發佈於 2021年9月5日 星期日

記者吳美依／綜合外電報導

幾內亞5日爆發軍事政變，特種部隊鄧布亞上校（Colonel Mamady Doumbouya）率領至少30輛軍用皮卡車，對總統府發動大規模攻擊，與憲兵激烈交火數小時，多段影片在網路上流傳。叛軍如今封鎖中央政府所在地、卡盧姆半島（Kaloum）的唯一對外橋樑，並且派出大批全副武裝的士兵，在總統府周邊站崗。

BBC、《路透社》等外媒報導，首都柯那基里（Conakry）5日上午起槍聲不斷，雙方交火至下午3時左右才停止。影片中，街道上幾乎空無一人，僅偶爾能看見幾個人影冒險奔逃，而反叛軍也把裝甲車開上街，猛烈開火。據悉，政變至今已累計至少3名士兵死亡。

#BREAKING

ALERT



There is a military coup underway at this moment in the Republic of Guinea

Troops have been deployed in Conakry, the capital. Heavy gunfire can also be heard.#Guinea #Africa pic.twitter.com/VBKnsVNfF9 — AEROSINT Division PSF (@PSFAERO) September 5, 2021

一名目擊者表示，槍戰結束後，反叛軍駕駛軍用汽車、皮卡車以及機車在馬路上呼嘯而過，大聲按喇叭慶祝。他身旁的民眾們都在歡呼，一個女人甚至大喊，「幾內亞自由了！」

鄧布亞上校稍後登上國家電視台，宣布接管政府、廢除憲法並且實施宵禁。他宣布成立「全國和解發展委員會」（CNRD），將召集政府官員開會，共同起草更具包容性的新憲法，未能出席一律視為叛亂者。

▲幾內亞驚爆政變，特種部隊出現在首都柯那基里（Conakry）。（圖／路透）

另外，社群媒體上也流傳一段影片，83歲的孔戴身穿牛仔褲及花襯衫，光腳坐在沙發上，遭多名士兵團團包圍。雖然他看起來沒有明顯外傷，但被要求發聲報平安時，沉默不語。

外界目前仍不清楚孔戴的確切下落，但軍方消息人士向《路透社》表示，他被帶往一個秘密地點，能夠獲取醫療資源，而軍方已經逮捕數名相關人士。

▲幾內亞經歷長年動盪、貪腐及管理不當，民怨四起，因此政變發生後，許多民眾上街擁護反叛軍。（圖／路透）



幾內亞蘊含豐富天然資源，包括鋁土礦、鐵礦、黃金及鑽石等等，卻因長年動盪、貪腐及管理不當而成為世上最貧窮的國家之一。

2010年，孔戴贏得該國52年以來首次總統大選，儘管執政10多年以來經濟持續成長，人民生活卻沒有改善，種族分歧、政治鬥爭及貪汙情況依然猖獗。他更改總統任期限制，並於去年10月贏得第3任期，引爆反對派示威；近幾周又大幅增加稅收，將燃料價格提高20％，再度掀起民怨。

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