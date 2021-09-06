激烈槍戰片曝光！幾內亞政變「叛軍攻進總統府」　裝甲車上街狂轟

Breaking news Heavy firing in the Guinean capital Conakry ! Colonel Dumbuya commander of the special forces of Guinea has lunch a massive attack with 30 pickups trucks against the Presedential palace in Conakry. Report of heavy casualties! The fight is going on, stay tune.由 Hawanatu Konneh BLOG 發佈於 2021年9月5日 星期日
記者吳美依／綜合外電報導
幾內亞5日爆發軍事政變，特種部隊鄧布亞上校（Colonel Mamady Doumbouya）率領至少30輛軍用皮卡車，對總統府發動大規模攻擊，與憲兵激烈交火數小時，多段影片在網路上流傳。叛軍如今封鎖中央政府所在地、卡盧姆半島（Kaloum）的唯一對外橋樑，並且派出大批全副武裝的士兵，在總統府周邊站崗。
BBC、《路透社》等外媒報導，首都柯那基里（Conakry）5日上午起槍聲不斷，雙方交火至下午3時左右才停止。影片中，街道上幾乎空無一人，僅偶爾能看見幾個人影冒險奔逃，而反叛軍也把裝甲車開上街，猛烈開火。據悉，政變至今已累計至少3名士兵死亡。
#BREAKING— AEROSINT Division PSF (@PSFAERO) September 5, 2021
ALERT
There is a military coup underway at this moment in the Republic of Guinea
Troops have been deployed in Conakry, the capital. Heavy gunfire can also be heard.#Guinea #Africa pic.twitter.com/VBKnsVNfF9
一名目擊者表示，槍戰結束後，反叛軍駕駛軍用汽車、皮卡車以及機車在馬路上呼嘯而過，大聲按喇叭慶祝。他身旁的民眾們都在歡呼，一個女人甚至大喊，「幾內亞自由了！」
鄧布亞上校稍後登上國家電視台，宣布接管政府、廢除憲法並且實施宵禁。他宣布成立「全國和解發展委員會」（CNRD），將召集政府官員開會，共同起草更具包容性的新憲法，未能出席一律視為叛亂者。
▲幾內亞驚爆政變，特種部隊出現在首都柯那基里（Conakry）。（圖／路透）
另外，社群媒體上也流傳一段影片，83歲的孔戴身穿牛仔褲及花襯衫，光腳坐在沙發上，遭多名士兵團團包圍。雖然他看起來沒有明顯外傷，但被要求發聲報平安時，沉默不語。
外界目前仍不清楚孔戴的確切下落，但軍方消息人士向《路透社》表示，他被帶往一個秘密地點，能夠獲取醫療資源，而軍方已經逮捕數名相關人士。
▲幾內亞經歷長年動盪、貪腐及管理不當，民怨四起，因此政變發生後，許多民眾上街擁護反叛軍。（圖／路透）
幾內亞蘊含豐富天然資源，包括鋁土礦、鐵礦、黃金及鑽石等等，卻因長年動盪、貪腐及管理不當而成為世上最貧窮的國家之一。
2010年，孔戴贏得該國52年以來首次總統大選，儘管執政10多年以來經濟持續成長，人民生活卻沒有改善，種族分歧、政治鬥爭及貪汙情況依然猖獗。他更改總統任期限制，並於去年10月贏得第3任期，引爆反對派示威；近幾周又大幅增加稅收，將燃料價格提高20％，再度掀起民怨。
幾內亞爆政變！軍方宣布全國宵禁 急召官員開會：不出席視同叛亂
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