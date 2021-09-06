幼兒園8童確診！接下來將「爆更多陽性」　鄉民見1環節崩潰：慘了

▲新北爆出9人確診，其中8人是幼兒園小孩。與本文無關。（示意圖／資料照）



記者黃可昀／綜合報導

今天一口氣新增9例本土確診，且全部位於新北市幼兒園，引發全民再度繃緊神經。確診的9人當中，有8名是幼童，網友紛紛列舉出該關注的重點，最讓人擔心的是，該幼兒園晚上兼安親班，學生數量、接觸者範圍相當廣大，民眾憂心直呼「慘了！」

一名網友在PTT問卦「防疫模範生防到小朋友確診誰該負責？」台灣時常自豪是防疫模範生，經過2個月努力好不容易把疫情壓下來，「結果現在搞到幼兒園確診，一堆家長還在喊趕快開學」，如今冒出8名幼兒園小朋友感染，後續篩檢仍在進行中，日後會有更多陽性案例出現。

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▲幼兒園案關係圖。（圖／新北市政府提供）



陳時中稍早在記者會指出，這些小朋友都來自不同家庭，要求新北市依照嚴格標準一戶一戶匡列，「相信這案子陽性可能會更多」，因為幼兒園晚上還有兼做安親班，是不同一批老師與學生，目前已匡列109人，60人居家隔離、49人自主健康管理。

PTT網友在留言區討論，「小朋友防疫很難做到確實也是個問題」、「開學跟疫苗先打年輕人、鬆綁航空都很蠢」、「新北又亂開蟲洞了= =」、「雙北每天確診沒斷過，全台陪雙北坐牢」、「小孩沒看過在驗的，有黑數不意外」、「說真的就是這個病毒威力太強，不趕快普打疫苗流感化就是這樣了。」