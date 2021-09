幾內亞爆政變！軍方宣布全國宵禁　急召官員開會：不出席視同叛亂

▲西非國家幾內亞驚爆政變,軍方攻入總統府奪權。(圖/路透)

記者吳美依/編譯

西非國家幾內亞5日驚爆政變,叛軍宣稱逮捕83歲總統孔戴(Alpha Condé),首領鄧布亞上校(Colonel Mamady Doumbouya)也宣布解散政府、廢除憲法、關閉國家邊境,並且實施全國宵禁。他們也邀請政府官員及部長們6日上午11時召開會議,「任何不出席者,都將被視為對『國家集會和發展委員會』(CNRD)的叛亂」。

孔戴表示,「我們將不再把政治託付給一個人,而是託付給人民。我們只是為了這件事而來,因為拯救國家是軍人的責任。現在也是時候讓我們了解彼此,手牽手坐下來,起草一部能夠適應現實世界、解決問題的憲法了」。

▲幾內亞軍方宣布實施全國宵禁。(圖/路透)



國家電視台稍後報導,軍方宣布,從當日晚間8時起實施全國宵禁,直到另行通知為止。另據《路透社》報導,孔戴的顧問證實逮捕一事,而一名軍官宣稱「前總統」沒有受傷,「我們採取了一切必要措施,讓他能夠獲得醫療照顧,並且與醫師保持聯繫」。

▲幾內亞特種部隊出現在首都柯那基里(Conakry)。(圖/路透)

