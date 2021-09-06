苗栗男酒後持槍尋仇　監視器「消失3分鐘」害慘2友人　

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣三義鄉1名王姓男子（36歲），懷疑詹姓友人（34歲）說他吸毒而心生不滿，4日酒後持槍前往1間檳榔攤，見詹男立刻下車毆打並作勢開槍，王男犯行後離去，並將槍枝交給2名友人藏匿，警方據報後調閱監視器，循線將王男及友人逮捕到案，並起出改造手槍和22發子彈，訊後依恐嚇、公共危險和違反槍砲彈藥管制條例送辦。

▲王男（左）因不滿詹男在外放話他吸毒，4日晚間持槍到三義尋仇，2人在大街上拉扯扭打。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方表示，4日晚間11時許接獲民眾報案，稱有人持槍在三義鄉光復路上發生打架事件，員警獲報後立即到場處理，發現王男因酒後駕車至詹姓友人家中發生口角，導致詹男頭部受傷。經調查，衝突原因疑似王男懷疑詹男在外面放話說他有吸毒，令王男生不滿要找姓詹的說清楚，2人才會在街上上演全武行。

▲▼警方在三義1處民宅內查獲槍枝及子彈，並將王男及2名協助藏槍友人移送苗栗地檢署偵辦。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方到場後，2人均堅稱沒有持槍或開槍之情事，但對傷勢及相關案情避重就輕，警方於現場勘查時發現有擊發彈殼1枚，研判案情不單純，另現場因王嫌涉有酒後駕車及傷害情事，遂以刑法公共危險、恐嚇罪嫌現行犯逮捕。但警方為求慎重，隨即調閱監視器發現王男駕駛自小客到場後，疑似有持槍恐嚇並敲擊被害人後離開，3分鐘後又回到現場與詹男發生口角，這消失的3分鐘，專案小組研判應係將作案槍枝藏匿，以規避查緝。

經警方抽絲剝繭後發現，王男離開後，疑似將涉案槍枝交付予古姓及賴姓友人寄藏保管後，再返回現場。警方迅速釐清古、賴2人身分後帶案偵辦，並查出寄藏處所，5日中午12時許，在1處民宅車庫內，起出涉案之火藥式手槍1把（含彈匣1個）、子彈22顆，詢後王男依持有槍彈、恐嚇及公共危險罪嫌、古姓及賴姓2嫌依寄藏槍彈罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

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