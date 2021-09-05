快訊／幾內亞驚傳政變！特戰上校帶兵進攻總統府　首都爆激烈槍響

記者王致凱／綜合報導

西非國家幾內亞驚傳政變！外媒報導，幾內亞首都科納克里（Conakry）市中心5日突然槍生大作，民眾在總統府附近目擊到大量士兵。一名政府高層透露，幾內亞總統孔戴（Alpha Condé）沒有受傷，但也沒有說明更多細節。

▲幾內亞驚傳政變，網傳現任總統孔戴遭軍方逮捕。（圖／翻攝自Twitter）



據悉，幾內亞政府當局沒有對此事發表評論，外界仍不清楚首都傳出猛烈槍響的原因，不過部分地區已經被軍方封鎖，民眾被命令待在家中不准外出。網路上流傳，幾內亞街頭出現裝甲車和軍用卡車巡邏的畫面，但尚未得到證實。

一名幾內亞軍方人士向路透社表示，連接科納克里和其他地區的唯一一座橋樑已經被軍方封鎖，並且在總統府四周有許多全副武裝的士兵。一名政府官員透露，總統孔戴沒有受傷。

俄羅斯衛星通訊社則報導說，先前傳出幾內亞特種部隊發動兵變，襲擊總統府；叛軍首領鄧布亞上校（Colonel Mamady Doumbouya）稍早前宣布解散政府、廢除憲法並關閉國家邊境。據悉，鄧布亞上校出身自法國外籍軍團。

不過，幾內亞政府發表消息說，有叛軍襲擊總統官邸，不過總統侍衛團已經將其擊退。幾內亞政府呼籲人們保持冷靜和秩序。

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