900多萬人還在等第二劑　前疾管局副局長控1亂源：混打成特權

記者黃翊婷／綜合報導

波蘭政府捐贈的40萬劑AZ疫苗5日上午運抵台灣，同日下午透過COVAX獲配的第三批41.04萬劑AZ疫苗也順利到貨。不過，國內目前還有900多萬人在苦等第二劑，前疾管局副局長施文儀直指，就是第二類搞得太亂七八糟，讓救命疫苗淪為人情疫苗，希望政府早日開放讓長者和弱勢族群混打，「不該讓混打變成特權。」

▲全國有900多萬人在等待施打第二劑。圖為台北田徑場疫苗注射站。（圖／記者李毓康攝）

自3月疫苗開打，許多民眾接種完第一劑疫苗後，早已符合第二劑接種間隔時間，卻遲遲等不到疫苗能打。不過，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在5日的記者會上宣布，透過COVAX獲配的第三批AZ疫苗41.04萬劑，加上波蘭贈送的，總計80萬劑將提供給第二劑施打。

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發言人莊人祥會後受訪也補充道，第八輪疫苗施打會以AZ第二劑為主，對象為第5、6類長照機構人員以及75歲以上長者，開放預約時程則還在規劃中。

▲首批BNT最快9月16日出關，預計9月23日開始讓高中生施打。（圖／食藥署提供）

另外，根據衛福部公布的疫苗接種統計資料，截至3日統計，全國累計接種1124萬3600劑，其中AZ為683萬1233劑、莫德納345萬8083劑、高端65萬4284劑，接種人口涵蓋率43.77％，劑次人口比47.90（劑／每百人）。

根據《聯合報》報導，全台還有900多萬人在等待第二劑，前疾管局副局長施文儀表示，現階段有兩派整備邏輯，一是追求第一劑覆蓋率，二是讓脆弱族群完整接種，前者著重圍堵，可是一旦Delta病毒入侵，第二劑覆蓋率低恐怕也難以救命；他甚至強調，就是第二類搞得亂七八糟，中央、地方根本沒有那麼多防疫官員，結果導致救命疫苗變成人情疫苗，近期BNT疫苗到貨也是突然決定讓學生先打，邏輯不一致，因此希望政府能趕快開放讓長者及弱勢族群混打，「不該讓混打變成特權。」

▼疫苗總到貨量達到1387.37萬劑。（圖／ETtoday）