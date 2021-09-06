Delta若進來「整個校園要撤」　醫祈禱這地區疫情別擴散

記者陳俊宏／綜合報導

台灣全力防堵印度變異株Delta，對此，北市聯醫中興院區主治醫師姜冠宇表示，其實Delta如果真的進來，防疫成本會滿大的，為何整個校園要撤？因為無症狀期拉長，感染快6天才會出現症狀，「祈禱新北幼兒園疫情別擴散，雖然小孩重症率低，但是會傳回給家長的。」

姜冠宇5日在臉書說，Delta變異株Rt值，在5月的廣東經驗，花兩周才小於1，也就是要兩周才能夠疫情反轉；《Nature》期刊引述預印本資料，表示Delta與先前其他變種相比，更容易出現「症狀前傳染病毒」。

姜冠宇表示，香港大學的流行病學家Benjamin Cowling團隊指出，Delta變重在受感染後平均4.0天就能被測出，而平均5.8天後才會呈現症狀；與原先武漢株的5.5天後測出、6.3天出現症狀比，具備傳染力的空檔擴增了一天。

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▼指揮中心指揮官陳時中5日宣布，新增2例本土。（圖／指揮中心提供）



姜冠宇指出，為此，將近4分之3的感染者經過比對，與傳播者的此一時期與之有所接觸，更解釋了為何Delta傳播如此猖狂；作者在文末也再次引述半個月前的研究，完全施打疫苗者與未施打者相比，有將病毒傳給他人的機率降低了3分之2，為此再度呼籲眾人施打疫苗。他也說，祈禱新北幼兒園疫情別擴散，雖然小孩重症率低，但是會傳回給家長的。

中央流行疫情指揮中心5日公布本土病例新增2例，為新北市同住夫妻，女方是幼兒園老師，Ct值17。新北市長侯友宜表示，案16129在採檢確診後所屬幼兒園緊急停課14天，同時採取最高標準防疫方式，讓42名幼兒與10名教職員都居家隔離並採檢。

而長榮航空機師染疫備受關注，已有3名機師（案16066、案16119、案16120）確診，其中案16120還傳染給就讀北科附工的兒子（案16122），讓全校停課14天，所幸目前採檢2800人都陰性；而案16066確定感染Delta病毒，至於另2名機師是否感染Delta，基因定序結果最快今公布。