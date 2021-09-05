LIVE／防Delta！新北夫妻染疫匡列50人　侯友宜最新說明

記者徐政璿／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（5日）公布新增2例本土病例，是一對位於新北市的同住夫妻，匡列接觸者高達50人。新北市長侯友宜不斷提醒防範Delta病毒，並將於今15時召疫記者會，說明最新防疫情況。《東森新媒體ETtoday》全程直播。

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增6例COVID-19確定病例，分別為2例本土及4例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

2例本土病例分別為本國籍40多歲男性(案16128)及本國籍30多歲女性(案16129)，2人為同住家人。案16128於今(2021)年9月1日出現咳嗽、發燒、頭痛及全身倦怠症狀，9月4日就醫採檢，於今日確診(Ct值24)。

另外，案16129於8月27日至8月29日期間出現咳嗽及味覺異常症狀，9月4日因案16128檢驗陽性，由衛生單位安排隔離並採檢，於今日確診(Ct值17)。

衛生單位已匡列2人接觸者共50人，均列居家隔離，另有49人尚待風險評估後再行匡列，其餘相關接觸者匡列中。

針對Delta病毒，侯友宜也祭出5大措施，包括強化防疫旅館防護，確保監測及增加醫療量能，盡速完成學校疫苗施打，境外生、入校前免費PCR，建議盡速規畫第三劑施打。

此外，有關中秋節的戶外烤肉，侯友宜也指出，新北在中秋節連假期間沒有舉辦活動，也全面禁止在公共場所烤肉，一切以防疫為最重要。

▼新北市長侯友宜召開疫情記者會。（圖／新北市政府提供）