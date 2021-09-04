▲新北文旦柚展售會即日起開賣，幸福柚平安推史上最殺優惠。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局與八里區農會於4日起至12日舉辦為期9天的「新北幸福柚平安」新北文旦柚展售會，推出史上最殺優惠，現場消費滿500元送100元柚香券，另外滿千送文旦柚5斤禮盒一箱及防疫小禮物（總價值300元），數量有限，把握難得的機會採購。

農業局表示，八里文旦柚正是成熟採收期，為了方便消費者購買，今年特別來到消費地辦理展售會，從4日起在現場消費滿500元獲100元柚香券，另於現場消費即獲得防疫小禮物。今年除了柚香券，更加碼推出史上最殺優惠，滿千送文旦柚5斤禮盒1箱。八里區農會首次來到板橋農會辦理文旦柚展售會，並將象徵平安保佑的柚子塔帶進來，現場有多家優質文旦品牌供挑選，歡迎大家於4日起至12日來到板橋農會前廣場選購高品質新北文旦柚。

▲新北市農業局長李玟、各區農會貴賓與得獎人合影。

八里區農會理事長蔡秋煌表示，建議大家在挑選文旦柚時，可以選擇果皮光澤、果形成紡錘狀、拿起來有扎實感的果實，並記得在陰涼通風處放置5-7天，等文旦柚「辭水」，果肉質地會變得柔軟細緻，吃起來風味更佳。中秋佳節將近，很適合將帶有「團圓保佑」的好意象送給親近的人，歡迎大家來把新北文旦柚帶回家！

農業局表示，從今日起，連續九天在板橋農會前廣場舉辦「新北幸福柚平安」新北文旦柚消費地展售會，在現場有落實防疫工作，也請民眾配合體溫量測、酒精清潔手部及簡訊實聯制。現場有進行人數管制，但也提醒大家要全程配戴口罩並保持安全社交距離。無法親臨現場的民眾也可以在電商平台「小農電舖直銷站」購買到最優質的新北文旦柚，詳細展售會活動資訊可至「八里區農會」臉書查詢。

美麗最大的祕密

【更多新聞】

茶壺山步道遭噴致命巴拉刈 狗狗誤舔呼吸困難+吐血「凌遲3天亡」

退貨單露餡！基隆專勤隊查獲3公斤「不明肉製品」 全部封緘送驗

最長暑假結束！瑞芳警啟動「護童勤務」 維護校園安全

用槍柄K前女友頭部落跑 警封鎖公寓抓人！他車上還有毒品慘了

碩士生偷拍女師被逮「摔機滅證」 家中電腦還藏一堆裙底照