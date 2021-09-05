政二代闖紅燈嗆「知道我爸是誰？」警照開罰單…隔天竟收2支申誡

▲條子鴿看到闖紅燈的女騎士，回想開單被記申誡的過往。（示意圖／ETtoday資料照）



記者鄒鎮宇／綜合報導

警察作家「條子鴿」近日看到一名女騎士誤闖紅燈，擔憂地向員警道歉，忍不住回想到多年前的場景。當時一名男子開著名車闖紅燈，被攔下時直接嗆「你知道我爸是誰嗎？」，但「條子鴿」不理直接開單，隔天卻收到2支申誡，原來該名男子是「行政院院長的兒子」。

「條子鴿」4日在臉書發文，表示他近日看到一名中年女騎士不小心闖紅燈，因此被正在巡邏的員警攔下。員警態度緩和地告知違規事由，女騎士則頻頻道歉，不等員警說完，立刻掏出證件，讓「條子鴿」淡淡地說，「我靜靜望向這一幕，思緒飄回到從前。」

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「條子鴿」回想過去，他剛從國道調京城，上面三天兩頭逼績效，因此許多員警只能在街頭流連忘返增加業績，當時他看到一輛名車闖紅燈，立刻開警笛追上攔停，「車窗降下，駕駛是位年輕男子，我請他出示證件」。

「你知道我爸是誰嗎？」男子說完便雙手抱胸，直視前方，不再說話。「條子鴿」只好再次告知男子闖紅燈已違反道交條例，沒想到對方竟暴怒地嗆「莫名其妙，你到底知不知道我爸是誰？」逼得「條子鴿」皮笑肉不笑地說，「先生，關於這個問題，可能要你回家問你媽，或者，去醫院驗個DNA，謝謝」，便開單離開。

沒過多久，副分局長竟直接打給他說「你剛才是不是攔下一部名車？開他闖紅燈罰單？」「你不知道他爸是行政院院長啊？你還開他罰單？」但「條子鴿」也沒多說什麼，笑笑就掛斷電話，隔天中午立刻收到2支以「態度不佳」為由而記的申誡。

「條子鴿」將思緒拉回現在，表示前面提到的女騎士並未受罰，員警提醒下次要多注意，便騎車離開，留下女騎士滿臉感激地留在原地，「而我，則還在一旁懷念那二支申誡，不知遠在日本的謝先生，是否收到我深深地思念。」

▼條子鴿全文如下。（圖／翻攝條子鴿臉書）



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