「條子鴿」身份遭起底！被爆是北市議員服務處副主任

▲駐日代表謝長廷（圖／ETtoday資料照）



記者鄒鎮宇／綜合報導

酈姓退休警察作家「條子鴿」日前在臉書指控，時任行政院長謝長廷的兒子闖紅燈，利用爸爸的關係讓他吞下2支申誡。對此，謝長廷也澄清是假消息，而酈男也被起底，在新黨台北市議員侯漢廷服務處擔任副主任。

據條子鴿的發文，當年他要求闖紅燈駕駛出示證件，對方只回，「你知道我爸是誰嗎？」，他則反嗆「關於這個問題，可能要你回家問你媽，或者，去醫院驗個DNA，謝謝！」之後逕行舉發；此外，時任副分局長去電關切此事，痛罵「你不知道他爸是行政院院長啊？你還開他罰單？」且隔天被依「態度不佳」記2支申誡，並在文末暗示「日本的謝先生」。

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▲台北市議員侯漢廷。（圖／記者袁茵攝）



對此，謝長廷也出面否認，「這是假消息，你們就知道我都辛苦，告不勝告，反正提出證據我下台道歉，否則我公事忙完再告，會注意時效」，並強調條子鴿若拿得出證據，他願意代替兒子謝維洲下跪道歉，「你如提不出証據也應該有道德勇氣向台灣社會道歉。」

據《新頭殼newtalk》報導，酈姓前警員以「條子鴿」為名出書，但身份其實是新黨台北市議員侯漢廷服務處副主任。侯漢廷今年也曾高調幫「條子鴿」的簽書會宣傳。

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