重開放不到1個月！玉山山屋垃圾爆滿　救難擔架「被淹沒」超痛心

▲玉山山屋遭短短不到一個月又遭垃圾堆滿，讓志工相當失望。（圖／翻攝自FB／玉山國家公園）



實習記者陳妙津／綜合報導

玉山國家公園近日在粉專PO出數張照片痛心指出，重新開放才一個月，垃圾就堆滿避難山屋，不僅廁所垃圾桶塞滿食物包裝，連急救擔架都被垃圾淹沒，畫面慘不忍睹，除了造成環境髒亂外，為數不少的食物包裝袋遺留氣味，更可能引來野生動物翻食，甚至可能將黑熊引入山屋內。

玉山國家公園指出，疫情封閉期間，好不容易把前一陣子山林開放時累積的垃圾清光，沒想到字8月10日開始，才鬆綁開放短短不到一個月，垃圾竟爆滿山屋，到處堆滿泡麵包裝、衛生紙、塑膠袋，讓志工看了相當失望，直言「在我背起沉重尼龍袋時，徹底磨耗我對人性的信任」，「不敢想像，全面恢復登山活動的時候，山林又要遭受多少垃圾與廚餘的汙染、破壞。」

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據TVBS報導，玉管處遊憩服務課長張雅慈表示，「這些垃圾就直接堆置在救難器材上面，不僅會產生一些髒亂之外，也擔心有一些細菌孳生等等問題。」她也解釋，垃圾及廚餘可能造成的危害，「食物的包裝袋其實都會殘留一些，食物的味道，這些野生動物鼻子都很靈，所以聞到這些味道之後，就會進到我們山屋裡面，黃喉貂黃鼠狼等等，比較擔心的是台灣黑熊。」



依國家公園法，在山林亂丟垃圾，可處1500~3000元。網友看後也紛紛譴責，「入山的再教育不夠徹底」、「真是台灣山林的不幸，也是教育系統的失敗啊」、「入山登記押證、費用，確定垃圾都帶走（延途不能有垃圾）才讓他們離開」、「希望政府的登山政策改採入山就先收一筆的環境清潔維護費」、「自己的垃圾自己帶下山天經地義，不懂或不願帶下山的請不要上山」、「一樣米養百種人，恢復以前入山證的收費」、「素質那麼差，就別開放了，把山林留給野生動物們」、「與其這樣還不如繼續三級」。