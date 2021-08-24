3男登合歡山遇大雨受困10小時　警消20分鐘趕到救人

▲3位民眾登山失溫險危及生命，所幸仁愛警方即刻救援（下同）。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

台中鄭姓男子等3人日前赴南投仁愛鄉攀登合歡山主峰，不幸遇上大雨受困至深夜，全身濕冷失溫又迷失方向，報警求救，卻無法清楚交代位置；所幸仁愛警方熟悉地形，會同消防隊員僅花20分鐘就趕抵現場尋獲3人，立即載著他們回到派出所保暖，並安排入住清境地區飯店過夜，結束一場10小時深山驚魂。

仁愛警分局指出，8月15日凌晨1時10分許，翠峰派出所接獲31歲鄭姓男子報案，指稱與2名男性友人在14日自台中市一起騎乘機車前來南投，抵達昆陽停車場後，下午3時許徒步出發攀爬合歡主峰，不料途中天降大雨，3人為躲雨受困於山區，雨停時已是深夜，再冒著山區泥濘的道路勉強下山。

警方指出，鄭男等人因天色昏暗不明，無法指出所在的位置，翠峰所副所長張勝華、警員鄭宇哲鑒於近日合歡山地區經常下雨，又屬於高海拔地區，夜晚氣溫驟降加上濕冷，發生高山症的機率很高，因此將案情通報消防分隊後，立即動身前往救援，在凌晨1時30分許就在合歡山主峰入口處附近尋獲3人。

警方發現3人皆已失溫、全身顫抖並體力不支，於是請他們儘速進入巡邏車內打開暖氣保暖，隨後回到派出所內飲用熱茶、烘乾衣服，確認身體狀況無虞後，再以巡邏車搭載3人前往清境國民賓館住宿；鄭男等人對警方感激表示，在暗黑、濕冷的合歡山區能得到溫暖救護及協助，感覺宛如重生，不斷道謝。



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