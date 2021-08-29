提升登山安全和環境意識　玉管處推《阿爸親像山》教育繪本

▲玉管處發表登山安全主題繪本《阿爸親像山》。（圖／玉山國家公園管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

今年5月玉山八通關杜鵑營地森林大火延燒12日，燒燬近80公頃珍貴森林，玉山國家公園管理處痛心表示，個人過失大意的錯誤行為，對自然生態環境造成的傷害可能需數十年才能恢復，另配合政府「開放山林」政策，於8月份推出繪本《阿爸親像山》，希望民眾和山友在疫情期間，藉由親子共讀提升登山安全和環境意識，並做好登山安全準備。

玉管處於8月26日於該處水里遊客中心舉辦新書發表會，邀集相關山域活動、教育及救難單位、記者媒體等嘉賓與會，活動現場也安排布農文化開場表演、登山安全行動劇、有獎Q&A、〈機智的高山生活〉登山安全宣言簽署儀式。

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玉管處指出，《阿》一書透過夢境和倒敘的手法，述說故事主角阿爸與詠萱過往在山中活動的點滴，將登山安全觀念導入對白中，期盼將相關正確登山安全觀念潛移默化、傳達深入讀者心中；而書名借用「阿爸親像山」這句臺灣民俗諺語，以雙關語表達「山」既是故事主角與父親的共同回憶，也是玉山國家公園給人的第一印象之情感串聯。

▲玉管處發表登山安全主題繪本《阿爸親像山》。（圖／玉山國家公園管理處提供）

玉管處表示，玉山國家公園境內高山環繞，受到疫情影響，大眾對於登山活動都是充滿思念及期待，入山之前最重要的事就是要尊重及敬愛大自然，不要輕忽登山活動中的風險，也提醒大家「山永遠都在」，千萬不要在不適當的身體或氣候條件下勉強自己，快樂上山更要平安下山。

▲玉管處呼籲民眾注重登山安全和環境保育。（圖／玉山國家公園管理處提供）

而今年5月八通關杜鵑營地森林大火燒燬廣大林地，玉管處強調，這片森林位於台灣流域面積最大的高屏溪上游荖濃溪水源頭、擁有繽紛多樣的生態系，如今慘遭祝融人禍，對此深感痛心與遺憾，並再次呼籲國家公園區內嚴禁營火，山屋或營地炊煮時請務必注意森林防火，期盼透過《阿》一書串連起人與山的情感，讓民眾在登山體驗山林之美時，也共同維護珍貴自然資源。

《阿爸親像山》電子書連結─http://www.cdway.com.tw/demo2/happy/bx27b/



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