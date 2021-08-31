武界林道坍方困11人登山隊　救難隊闢便道指引隊員脫險

記者高堂堯／南投報導

一行11人的登山隊日前預計以一周時間，攀登南投仁愛鄉山區、抵達武界部落，不幸於武界林道遭遇落石坍方而受困，警方獲報後趕抵現場，開闢便道並指引該隊成員逐一脫困，最後全員平安離開坍方現場。

▲登山隊伍遇武界林道坍方，仁愛警方緊急救難（下同）。（圖／記者高堂堯翻攝）

仁愛警分局指出，武界派出所所長周輝光於26日下午4時許接獲民眾報案，得知由劉姓領隊所帶領的11人登山隊，於武界林道4.5公里處發現因大量落石而形成坍方，無法通過且受困該處，請求警方協助；周輝光隨即聯絡數名山警組成救難隊，一同前往救援。

救難隊到達現場後，發現登山隊受困之處不但坍方面積廣大，而且仍有零星落石；由於該登山隊仍欲通過該處，周輝光為安全起見，先於坍方處臨時開闢一條便道，再於高處以繩索拉抬、一一指引隊員跟隨警方離開。

最後在周輝光小心翼翼的帶領之下，警方、山警和登山客都平安無恙地離開受困處，順利完成本次救難行動；該登山隊向警方表示，約在20日由仁愛鄉親愛村後山登山，原定當天抵達武界部落，事後都對警方表達感謝之意。



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