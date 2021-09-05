相揪烤肉變20人大亂鬥！長按喇叭惹禍　35警力到場壓制

▲神岡區今凌晨發生群眾鬥毆。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市神岡區和睦路5日凌晨發生一起20多人鬥毆事件，張男等人在住處烤肉，疑不滿友人郭男等人開車造訪時長按喇叭，大聲質問，雙方遂起衝突，由郭男一方先行動手，最後演變多人大亂鬥。警方獲報到場時已無打架情事，經查帶回張男一方3人、郭男一方4人，共7名主要滋事民眾，而郭男等人稱按喇叭只為「打招呼」，未料竟起衝突。警方訊後將7人依違反社會秩序維護法等罪嫌，函送台中地檢署偵辦。

豐原警分局表示，今日凌晨1時30分許，接獲神岡區和睦路一帶有20多人打群架，立即啟動快打部隊，並且分局長、副分局長、偵查隊隊長陳俊彥、神岡所所長林振傑、頂街所、豐原所、合作所、豐東所及偵查隊，共計線上警力6網35人趕往現場，到達時發現約10多名民眾在場，已無打架情事。

經查，張男（下稱甲方，年齡20多歲）等人在住處烤肉喝酒，不久後友人郭男（下稱乙方，年齡20多歲）等人開車抵達，到場時長按喇叭，甲方認為遭乙方挑釁，便開始大聲叫囂，乙方下車後馬上與甲方大起肢體衝突，隨後衍生成20多人大亂鬥。

▲警方到場時已無打架情事。（圖／記者白珈陽翻攝）

警方調查後帶回甲方3人、乙方4人等7名主要滋事民眾，乙方供稱，按喇叭是為了「打招呼」，未料遭到誤會。訊後警方依違反社會秩序維護法及妨害秩序罪嫌，函送台中地檢署偵辦。警方呼籲遇事應理性溝通，使用暴力處理為下下策，而且警方打擊暴力不法犯罪決心不分白天黑夜，請民眾不要以身試法。

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