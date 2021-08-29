餐酒館10多人爆衝突！室外沒戴口罩還嗆警「3千而已」...秒被壓制

▲警方出動快打，將鬧事者壓制上銬。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

陳姓男子找友人到南屯區某餐酒館消費，疑不滿店家菜色，雙方發生口角進而肢體衝突。警方出動快打到場，勸告沒戴口罩，還遭反嗆「3千而已」，隨即強勢壓制上銬，結束紛爭。警方帶回相關人，最後依聚眾鬥毆等罪法辦11人，未戴口罩部分函送多人裁罰。

▲▼警方獲報，到場後喝令在室內的人退回去，不准出來。（圖／民眾提供）

第四警分局今天凌晨4點獲報，南屯區干城家某家餐酒館有消費糾紛引發鬥毆，警方立刻出動快打20名員警，由偵查隊副隊長郭庭彬、黎明所副所長黃彥融帶隊。警方到場後，發現雙方再店內外嚴重衝突，除喝令不准再出來，也要求不得再接觸。員警也告知在戶外沒戴口罩已觸法，竟有人回嗆「3千而已」，警方隨後也強制壓制滋事者並上銬，帶上警車，眾人才乖乖配合，最後帶回店家卓姓業者等4人與陳姓客人等7人。

據了解，陳姓男子等人因不滿餐館菜色，發生口角，陳姓業者不滿，雙方才引發衝突，進而打起來，陳男友人有的勸架，有的也加入戰局，最後陳男眉角受到參商，所幸無礙。

警方表示，初步清查後，雙方雖未提告，將依刑法聚眾鬥毆罪、社會秩序維護法，將店家4人與7名酒客送辦。另有多人戶外未戴口罩，將依違反傳染病防治法函請衛生局，可裁罰3千元至1萬5千元。

警方呼籲，任何形式暴力行為都會從嚴究辦，目前正值疫情二級警戒期間，民眾仍須遵照中央疫情指揮中心規範之口罩佩戴規定。

甜美香氣一聞愛上

【更多新聞】

►沙鹿檢舉達人家失火 網諷「第一次看到火燒厝按讚笑臉這麼多」



►染疫船長唯一連結是他！48hrs危機應變 台中港16人PCR現況曝

►巴拿馬貨輪停台中港「船長發燒」染疫亡 指揮中心證實：多人發燒