墜樓前IG控「我死是他害的」　22歲嫩模曾貼血腥照：吵架就叫我滾

▲羅女曾發限時動態，指若她離開人間，就是丈夫害的。（圖／翻攝自羅女IG）

記者曾筠淇／綜合報導

台北市大同區一名捷克、台灣混血的22歲羅姓嫩模，4日晚間近11時許，被人發現從社區大樓高處墜落，卡在外牆的管道上，被警消救下時已明顯死亡多時。而在2日時，羅女就曾在IG上發布限時動態，說如果她離開人間，就是丈夫害的。

墜樓的羅女在IG上擁有3.1萬名粉絲，她時常PO出生活照，不過有時也會發布較為負面的貼文，像是「如果今天就要面臨死亡，我想要海葬。」羅女丈夫2日曾打電話給110，指稱老婆情緒不穩，隨時都可能尋短，要警方留意。

事實上，羅女2日就曾在IG上發布限時動態，表示「我只想跟大家說，今天我死，是XXX（老公）害的，我要海葬，掰掰。」這席話一出，讓不少人相當擔心，怎料4日晚間就傳出壞消息。

除此之外，羅女也曾發文指出「我也是苦主之一」，她被打了2次，第1次被打了10幾個巴掌，第2次手被踩、脖子被勒，「我會跟他分開不是沒有原因的，他每次吵架就算小吵都會叫我滾出他家，不然就是對我使用暴力。」

▲羅女曾貼出自己受傷的照片。（圖／網友提供）

拉回整起事件，轄區派出所獲報後，派員到羅女位於民權西路的住家查訪，並上頂樓察看，但現場並無異狀，且聯絡她的同事後排除她家裡有人，於是先行離開。但羅女家人仍不放棄，在PTT上貼出尋人啟事，指出她「手臂有玫瑰樣刺青」，要網友幫忙找人。

直到4日晚間10時許，社區主委回想到2天前，有住戶反應聽到墜地聲，趕緊爬上頂樓仔細向下查看，驚覺大樓外牆的管路有被重壓的痕跡，還在管道堆中發現疑似人體的黑色陰影，於是趕緊報警，在管道的陰暗處尋獲羅女，並通報警消協助將她遺體移至地面。

警方初步調查，羅女衣著完整，身上無遺書、藥物，在11樓頂樓處也沒發現可疑物品，暫排除有外力因素介入，已派員在場採證，並將遺體移至殯儀館，等待檢察官相驗，以釐清羅女確切的死亡時間。待羅女的丈夫情緒平穩後，製作筆錄釐清其墜樓原因。

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