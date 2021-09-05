22歲嫩模被轟壞女人！羅母曝內幕「被渣男毀掉」：不該就這樣走了

▲羅女IG擁有3.1萬名粉絲。（圖／翻攝羅女IG）

網搜小組／綜合報導

台北市一名捷克、台灣混血的22歲羅姓嫩模，被發現在大同區住家墜樓身亡。對此，羅母強忍悲痛說明來龍去脈，提到女兒跟著丈夫一年半，結果病情越來越嚴重，「我一直勸她離開，可她說她的人生被渣男毀了，她沒未來。」

羅姓嫩模4日晚間11時許，被人發現從社區大樓高處墜落，卡在外牆的管道上，被警消救下時已明顯死亡多時。事實上，羅母在女兒失聯後，4日於臉書發文請大家協尋，想不到等了一天，今晨就發文說「我的女兒羅OO原名陳OO今天走到另一個世界，我再也沒有快樂了，悲痛。」

事後羅母表示，女兒去「酒店陪酒」一事被傳得很難聽，但其實是因為「她有渣男家的小孩，可是渣男家完全不管」，所以女兒只好自己賺錢將小孩拿掉，然而，渣男卻還一直損，「沒錢給老婆還用老婆的錢還嫌髒，噁心！」

▲羅母說明來龍去脈。（圖／翻攝自Facebook）

羅母還坦言，女兒嫁給男方後病情越來越嚴重，而且對方老是出言威脅，女兒本來要復學，結果人就這樣走了。羅母痛訴，「渣男家人從來就當我女兒是壞女人，我才說他（是）害我女兒死亡（的）原因」，她一直勸女兒離開男方，但最後卻跳樓結束一生，「請大家評評理，她雖然有錯可不該就這樣走了。」

羅母也無奈表示，如果女兒當初沒認識男方，「她現在應該在念書還活著。」針對男方曾發文協尋一事，羅母則說男方從沒找過自己，「沒聯繫而且很無所謂。」

▲羅母透露，男方家人一直將女兒當成「壞女人」。（圖／翻攝自Facebook）

拉回整起事件，羅女丈夫在2日曾打電話給110，指稱自己老婆情緒不穩，隨時有可能尋短，要警方協助留意。轄區派出所獲報後，派員到羅女位於民權西路的住家查訪，並上頂樓察看，但現場並無異狀，且聯絡她的同事後排除她家裡有人，於是先行離開。但羅女家人仍不放棄，在PTT上貼出尋人啟事，指出她「手臂有玫瑰樣刺青」，要網友幫忙找人。

直到4日晚間10時許，社區主委回想到2天前，有住戶反應聽到墜地聲，趕緊爬上頂樓仔細向下查看，驚覺大樓外牆的管路有被重壓的痕跡，還在管道堆中發現疑似人體的黑色陰影，於是趕緊報警，在管道的陰暗處尋獲羅女，並通報警消協助將她遺體移至地面。

▲羅母說男方沒有聯繫過她。（圖／翻攝自Facebook）

警方初步調查，羅女衣著完整，身上無遺書、藥物，在11樓頂樓處也沒發現可疑物品，暫排除有外力因素介入，已派員在場採證，並將遺體移至殯儀館，等待檢察官相驗，以釐清羅女確切的死亡時間。待羅女的丈夫情緒平穩後，製作筆錄釐清其墜樓原因。

據悉，羅女在IG上擁有3.1萬名粉絲，她時常貼出性感生活照，還曾為「Crispy脆樂團」拍攝MV，姣好外貌成功吸引到不少目光，但貼文有時會出現負面情緒。而她最後一篇貼文是6天前，她以英文寫下，「I miss the feelings that I used to have, I wish someone could tell me why I'm so fxxking sad（我懷念以前的快樂，誰能告訴我，為何我如此難過？）。」

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