獨／22歲混血嫩模北市墜樓亡！失蹤2天遺體卡牆　超黑暗IG曝

▲羅女IG擁有3.1萬名粉絲，時常在上面張貼各種生活照。（圖／翻攝羅女IG）

記者游宗樺／台北報導

台北市大同區一名捷克、台灣混血的22歲嫩模，4日晚間近11時許，被人發現從社區大樓高處墜落，卡在外牆的管道上，被警消救下時已明顯死亡多時。據了解，死者IG擁有3.1萬粉絲，還常貼出性感照片，但內文有時充滿負面情緒，甚至在被發現的2天前失蹤，家屬還曾報警求助。警方已派員到場採證，並通報檢察官相驗，釐清其確切的死亡原因及時間。

▲羅女常與粉絲分享生活點滴。（圖／翻攝羅女IG）

據了解，墜樓的羅姓女子（22歲）為捷克、台灣混血，在IG上擁有3.1萬名粉絲，時常在IG上貼出性感生活照，還曾為「Crispy脆樂團」拍攝MV，姣好外貌成功吸引到不少目光。但IG貼文有時會出現負面情緒，如「如果今天就要面臨死亡，我想要海葬」。還曾被樓下的超商店員目擊，身上帶有疑似自殘的傷痕，甚至連脖子都被紗布包裹，懷疑其情緒不穩。

羅女丈夫在2日時，曾打電話給110，指稱自己老婆情緒不穩，隨時有可能尋短，要警方協助留意。轄區派出所獲報後，派員到羅女位於民權西路的住家查訪，並上頂樓察看，但現場並無異狀，且聯絡羅女同事後排除她家裡有人，於是先行離開。但羅女家人仍不放棄，在PTT上貼出尋人啟事，指出她「手臂有玫瑰樣刺青」，要網友幫忙找人。

▲羅女曾為樂團MV女主角。（圖／翻攝自youtube）

直到4日晚間10時許，社區主委回想到2天前，有住戶反應聽到墜地聲，趕緊爬上頂樓仔細向下查看，驚覺大樓外牆的管路有被重壓的痕跡，還在管道堆中發現疑似人體的黑色陰影，於是趕緊報警，最後在管道的陰暗處成功尋獲羅女，並通報警消協助將她遺體移至地面。

警方初步調查，羅女衣著完整，身上無遺書、藥物，在11樓頂樓處也沒發現可疑物品，暫排除有外力因素介入，已派員在場採證，並將遺體移至殯儀館，等待檢察官相驗，以釐清羅女確切的死亡時間，待羅女的丈夫情緒平穩後，製作筆錄釐清其墜樓原因。

▲羅女被發現卡在社區的外牆管道夾縫中。（圖／記者游宗樺攝）



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