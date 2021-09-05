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波蘭贈台疫苗5日上午抵台　台波關係深化因這原因

▲▼南韓最近出現剩餘的AZ疫苗被大幅丟棄的情況。（圖／達志影像）

▲AZ疫苗示意圖。（圖／達志影像）

記者呂晏慈／台北報導

繼立陶宛、斯洛伐克、捷克等歐洲國家捐贈台灣疫苗後，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中4日證實，波蘭也將捐贈疫苗給台灣，明天上午抵台。台灣與波蘭近年互動關係良好，台灣去年曾贈100萬片口罩給波蘭，波蘭也是第一個與台灣簽署司法合作協議的歐盟國家，雙方合作夥伴關係逐步深化。

2019年6月，台灣、波蘭駐處代表即共同簽署「台灣波蘭刑事司法合作協定」，今年1月獲得波蘭總統杜達（Andrzej Duda） 簽署，今年2月底生效。該協議內容包括刑事司法互助、引渡、受刑人移交、法律及實務見解的分享、追訴犯罪及犯罪預防資訊分享等5大領域，目的在強化打擊跨國犯罪、增進雙方的司法合作。

在去年國際疫情嚴峻之際，台灣在去年4、5月捐贈波蘭共100萬片口罩，同時間波蘭航空首度載貨及載客直飛台灣，波蘭台北辦事處代理處長李波（Bartosz Ryś）曾說，「我們永遠不忘記這份團結與支持」，且2020年波蘭及台灣之間的貿易成長13%，今年也計劃進行直航包機。

去年9月，第九屆台波經貿諮商會議期間，雙邊簽署中小企業及認證評鑑兩份合作備忘錄，內容觸及加強台灣和波蘭中小企業、新創企業及創新方面的交流合作，以及雙方評鑑機構的認證及驗證結果互為採認，以加速評鑑流程，降低符合性評鑑機構約50%的認證評鑑成本。

今年7月中旬，媒體報導波蘭計畫將其多餘的疫苗轉售給其他國家，對象包括澳洲、越南等國，另在我涉外系統聯繫下，也評估擬以捐贈方式援台疫苗，直到近兩周前拍板此事，該批疫苗預計5日上午抵台。

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