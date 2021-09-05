波蘭贈台AZ疫苗推特文一夜消失！　文中稱「台灣」又大秀我國旗　

▲波蘭外交部4日的推特貼文直稱台灣，並附上國旗。（圖／翻攝自波蘭外交部推特）



記者張方瑀／綜合報導

波蘭政府捐贈台灣的40萬劑AZ疫苗，已於5日上午6時15分抵台。波蘭外交部4日表示，台灣在第一波疫情時捐給波蘭100萬片口罩、防護服與手術服，波蘭銘記在心。不過，波蘭外交部同步在推特用「Taiwan」（台灣）稱呼我國，並貼出中華民國國旗圖案的貼文，卻在5日一早無故消失。

波蘭外交部（Ministry of Foreign Affairs）4日在推特貼文表示，波蘭將捐贈40萬劑AZ疫苗給台灣，同時強調「在全球抗疫的路上，團結和互相支持是非常重要的」。貼文中除了直接稱呼我國為「Taiwan」之外，也在文中加上青天白日滿地紅的國旗圖案，讓網友開心地在下面狂刷留言感謝。

不過，這篇貼文卻在5日一早消失，目前無法確定遭到刪文的原因。

▲波蘭外交部聲明。（圖／翻攝自波蘭外交部）



波蘭外交部4日也在官網發文表示，疫情為國際社會帶來前所未有的挑戰，在全球共同對抗COVID-19病毒情況下，國際間團結互助至關重要；在2020年第一波大流行期間，台灣曾捐贈給波蘭100萬片口罩、5000套防護服和2萬套手術服，波蘭銘記在心，現在捐贈給台灣超過40萬劑疫苗。

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