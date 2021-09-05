菲律賓更新疫情低風險國家名單　「台灣也列入」只需隔離7天

▲台灣疫情近日獲得穩定控制。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社馬尼拉4日綜合外電報導

美國有線電視新聞網CNN菲律賓頻道報導，菲國總統發言人羅奎（Harry Roque）今天表示，「新興傳染病跨部會專案小組」已更新標註為疫情風險低的「綠色」國家與地區名單。

這些國家與地區包括：美屬薩摩亞、安奎拉、澳洲、貝南、布吉納法索、喀麥隆、開曼群島、查德、中國、剛果共和國、吉布地、赤道幾內亞、福克蘭群島、加彭、格瑞那達、香港特別行政區、匈牙利、馬利、密克羅尼西亞聯邦、蒙哲臘、新喀里多尼亞、紐西蘭、尼日、北馬里亞納群島、帛琉、波蘭、薩巴島、聖比爾與密克隆群島、獅子山共和國、聖佑達修斯、斯洛伐克與台灣。

新興傳染病跨部會專案小組（IATF）稍早表示，凡是來自綠色地區並已完整接種疫苗的旅客，抵達菲律賓後，只須在設施中隔離較短7天時間即可。

於此同時，IATF近期也批准了新分類「黃色名單」與「紅色名單」，分別是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中度及高度風險的國家。

凡是來自黃色地區的旅客須在設施隔離10天，然後再居家隔離4天；至於來自紅色地區的旅客，除了菲國海外國民，皆不得入境菲律賓。

不過菲國政府尚未公布，紅色及黃色名單包括哪些地區。