打到過期BNT！南韓醫院疫苗接種又出包　104人受影響

▲南韓新冠疫苗接種近日屢傳疏失。圖為首爾疫苗接種中心。（示意圖／達志影像／美聯社，圖中地點並非新聞提及之醫院）

記者詹雅婷／綜合報導

南韓政府5日證實，京畿道一間綜合醫院有104人打到過期輝瑞疫苗。儘管院方已經發出簡訊通知受影響民眾，且等待政府最新指示，但類似事件先前早已發生過，包括首爾、蔚山等地的醫院8月底才出包。

韓聯社報導，京畿道平澤聖母醫院2日及3日替104名民眾施打輝瑞疫苗，然而該批疫苗最後有效日為1日，換句話說，總計104人打到過期疫苗。

院方指出，在發現錯誤後就已通報相關單位，且同步傳簡訊告知接種者疫苗誤打事件，現正等待政府最新指示，判定是否需要重新接種。防疫當局表示，未來將定期檢查各地醫療院所手中即將過期的疫苗庫存，確保疫苗正確接種。

然而類似事件並非首例。早在8月26日至27日期間，高麗大學首爾九老醫院曾為140人施打解凍過久的輝瑞疫苗，部分民眾接種後出現異常反應；8月26日至9月2日，蔚山東川東江醫院同樣出現施打過期疫苗的狀況，總計91人受影響。

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