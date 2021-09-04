不畏炎熱除蔓總動員　小花蔓澤蘭化身防蚊膏

▲動手清除小花蔓澤蘭。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

小花蔓澤蘭在台灣迅速蔓延，已造成臺灣生態的一場浩劫，除了主管機關的重視，全民更應正視此一問題的迫切性及嚴重性，8月15日至9月15日農委會訂為小花蔓澤蘭全國防治月，台東林區管理處於9月4日，在大武鄉尚武村古庄部落舉辦「小花蔓澤蘭防治宣導活動」，由大武工作站邀請鄰近社區居民及森林巡守隊等共同參與，動手清除綠癌，也將小花蔓澤蘭製作成防防蚊膏，同時宣導民眾加強防治外來入侵植物香澤蘭及刺軸含羞木，提昇大眾對入侵植物的危機意識，。



4日氣溫炎熱，林管處及大武工作站全體同仁分組帶領社區民眾近80人「除蔓總動員」，並在環保護樹小尖兵齊心合作下根除綠癌；辛勤收穫結果，總共清除計42袋總重256公斤，成效良好。

▲將小花蔓澤蘭製作成防蚊膏。（圖／記者楊漢聲翻攝）



現場除了解說外來入侵種刺軸含羞木、銀膠菊等特性及防除方法外，並以有獎徵答及利用小花蔓澤蘭製作防蚊膏DIY與在地農產品之推廣活動加強宣導，雖於驕陽如火下進行防治活動，民眾亦汗流夾背卻個個笑逐顏開，齊心根除綠癌，達成防治宣傳目的。

當天大武站同場辦理收購活動，每公斤5元，後續歡迎有興趣之立案社區及民眾洽詢。全年度收購活動至11月30日止，每週二上午9時至12時、下午1時至3時於台東林管處各工作站受理。防治諮詢電話：大武工作站電話：089791016。

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