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全國「除蔓」成效花蓮第一！單位收購價花蓮最高　每公斤8元

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▲▼花蓮除蔓全國防治日鳳林登場，共移除逾2.1公噸成果豐碩。（圖／花蓮林管處提供，下同）

花蓮除蔓全國防治日鳳林登場，共移除逾2.1公噸成果豐碩。（圖／花蓮林管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為了根除小花蔓澤蘭對台灣原生植物的危害，花蓮林區管理處5日在鳳林鎮鳳林公園辦理「慢城不蔓」市集，將除蔓宣導結合在地特色市集，與在地特色店合作，展示小花蔓澤蘭殘株的多元利用外，並舉辦外來入侵種植物移除作業平台會議，擴大公私部門協力合作機制。活動吸引逾600人參加，成功收購2,130多公斤小花蔓澤蘭，除蔓冠軍則由鳳林鎮鄭先生以51公斤奪下，成為今日的除蔓達人。
 
 農委會將每年8月15日至9月15日定為小花蔓澤蘭防治月，9月第一個周六則為全國防治日。今年9月5日防治日當天，全國8個林管處、11場除蔓活動同步登場，串聯全台宣示除蔓決心。

▲▼花蓮除蔓全國防治日鳳林登場，共移除逾2.1公噸成果豐碩。（圖／花蓮林管處提供，下同）

林務局副局長廖一光致詞時表示，政府在民國2001年左右開始開始啟動除蔓作業，據統計當年全國面積約5,100多公頃，經過20年努力除蔓，截至去年已減少至4,700多公頃，「除蔓務盡」，相信全民齊心、持之以恆的努力，終會讓小花蔓澤蘭對台灣原生植物的威脅徹底移除。花蓮縣政府農業處長吳昆儒則提到，未來會加強與林管處的合作，以空拍找出小花蔓澤蘭的分布熱點，充分掌握其生長分布可加速移除，也將致力殘株再利用的開發與合作。
 
林管處長楊瑞芬指出，林務局補助小花蔓澤蘭的收購費為1公斤5元，花蓮縣政府加碼補助3元，總計1公斤收購價高達8元，為全台之最；其次，今年全國除蔓目標為600公頃、270公噸，花蓮就佔30公頃、200公噸，顯見花蓮在除蔓上具重大成效，歡迎民眾一同加入除蔓行列，維護生態又能斜槓賺外快，一舉二得！

▲▼花蓮除蔓全國防治日鳳林登場，共移除逾2.1公噸成果豐碩。（圖／花蓮林管處提供，下同）
 
活動由林管處同仁帶來輕鬆有趣的除蔓行動劇與除蔓舞揭開序幕，讓民眾快速了解小花蔓澤蘭對生態的威脅，並學習如何移除才能「斬草除根」。現場設有闖關攤位，推廣林務局「拔草吧」通報平台、國產材林產品追溯系統、保林及政風業務等，完成闖關可兌換宣導品，還可體驗小花蔓澤蘭植物染小方巾製作、書籤拓印等活動，活動多元有趣。林管處還安排民眾乘坐接駁車前往讚炭工房，由專人導覽小花蔓澤蘭防蚊液製作過程，除蔓換代幣逛特色市集之餘，還能認識小花蔓澤蘭多元產品開發利用，活動豐富多樣。
 
林管處表示，小花蔓澤蘭防治月期間、10月開花前是最佳移除時節，民眾可將移除的殘株送至本縣10個鄉公所收購，或者送至林管處4個工作站，相關訊息可洽花蓮縣政府或花蓮林管處官網。

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