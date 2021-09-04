爭疫苗產生世代衝突　連勝文：持續對「塔綠班」施壓才能終結疫情

▲連勝文。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

變種病毒Delta傳入台灣，擴散至高中校園，指揮中心宣布強化桃園二級警戒。國民黨黨中央委員連勝文痛批，因為民進黨疫苗採購政策錯誤，導致台灣疫苗嚴重不足，學長姐與學弟妹為了爭取有限的歐美疫苗，居然產生了世代衝突，因此呼籲國人要持續對「塔綠班」政府施壓，才是能取得足夠疫苗終結疫情。

連勝文昨（3）日在臉書表示，桃園傳出可能有高中生被感染Delta病毒的消息，根據專家說法，若要對抗Delta病毒，則至少要人口的八成完成兩劑接種，才能群體免疫！而同樣在桃園，民進黨事前拚命阻擋，事後積極搶功的BNT疫苗終於抵達，但卻發生同樣是年輕人，在校生可以施打此疫苗，但剛出社會的年輕人，卻不能打BNT，只能選高端或是少量的AZ，「變成學長姐與學弟妹為了爭取有限的歐美疫苗，居然產生了世代衝突！」

連勝文指出，還有數百萬人已打了第一劑疫苗，卻不知何時才有第二劑！？由於民進黨政府採購疫苗的嚴重錯誤，今年台灣疫苗整年都嚴重欠缺！所以打了第一劑的人，等到全部接種完第二劑，恐怕都是明年的事了，更不要說為了對抗Delta病毒，歐美已經開打第三劑了，台灣老百姓更是想都別想，若這不是台灣的悲哀，什麼才是?

連勝文痛批，就是因為民進黨疫苗採購政策錯誤，又可能圖利特定廠商，導致台灣疫苗嚴重不足！在此情況下，陳時中及蘇貞昌等「塔綠班」高層，為何會認為台灣的疫苗已經足夠？是拿台灣跟阿富汗比嗎？若每個人要打三劑，同時要八成以上的人口接種，光是加買莫德納是不夠的！勢必還要增加採購BNT疫苗，也就是郭董事長講的三千萬劑，絕對有必要！

連勝文也提到，明年就要選舉了，各位朋友可以看看民進黨在選票的壓力下，是否會暫時放棄金錢利益，讓他們無利可圖的BNT疫苗順利進口？要「塔綠班」在錢與權之間取捨，這會是它們最大的痛苦！他呼籲，台灣百姓也唯有用選票才能節制這群自私自利、危害蒼生的「塔綠班」，「所以為了我們自己的命，我們一定要持續對『塔綠班』政府施壓，這才是台灣取得足夠疫苗，打完三劑，終結疫情的唯一方法！」