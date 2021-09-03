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誰掉棒BNT？　陳佩琪諷：有人迫不及拿芒果乾那套來賣了

▲▼台北市長柯文哲妻子陳佩琪出席聯合醫院活動。（圖／記者季相儒攝）

▲台北市長柯文哲妻子陳佩琪。（圖／ETtoday資料照）

記者蔡文鈴／綜合報導

BNT疫苗抵台引發藍綠口水戰！駐德代表謝志偉比喻為「接力賽」引發各界議論，台北市長柯文哲諷刺是民進黨掉棒，是郭董撿起來繼續跑。對此，柯文哲夫人陳佩琪今（3）日晚間透臉書表示，到底是誰撞掉棒子的？每個人心裡都有一個答案，「只不過看到今天的新聞，有人已經迫不及待把選舉用的那套芒果乾拿出來賣了！」

由永齡／鴻海、台積電及慈濟基金會所購買的BNT疫苗，首批93.2萬劑昨（2）日一早抵台。謝志偉近日形容，買BNT是接力比賽，蔡政府是前三棒，鴻海集團創辦人郭台銘則是第四棒，只有沒腦的人會說「功勞都是第四棒的」。

陳佩琪說，對買疫苗議題， 每個人都想出自己的一套棒次，但真的有許多人在幫忙跑前幾棒， 像去年生技公司說要買三千萬劑疫苗，大企業家年初向政府表達說想買來捐贈， 呂副也說有管道接洽讓政府買到疫苗等等，「只不過這些人手上的棒子都活生生被人撞掉了，郭董、台積電和慈濟看不下去，撿起來再跑而已。」

陳佩琪也說，到底是誰撞掉棒子的？每個人心裡都有一個答案，「只不過看到今天的新聞，有人已經迫不及待把選舉用的那套芒果乾拿出來賣了！」

柯文哲日前於記者會怒嗆謝志偉，「其實事實真相是，他們棒子都掉到地上，老郭撿起棒子繼續跑，就這樣」；而謝志偉再度反擊「就算民進黨（政府）掉了棒子，也是被中國強行亂入打掉的」，柯文哲隔空回應，美國、德國、英國甚至俄羅斯都有疫苗，是中國可以管的嗎？「不會生就不要牽拖隔壁阿婆」。

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