青少年接種BNT疫苗　可能反應請家長注意

▲台南市副市長趙卿惠3日表示，已收到中央提供地方關於施打流程及期程規劃的草案，衛生局也將在接到正式公文後，進行相關作業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

有關家長關注的BNT疫苗入校園施打規劃，台南市副市長趙卿惠表示，已收到中央提供地方關於施打流程及期程規劃草案，衛生局也將在接到正式公文後，立即發放COVID-19疫苗學生接種需知及意願書到各學校，由學校發放及回收意願書並協助造冊，再將名單提供給衛生單位安排學生前往醫療院所接種或入校園施打。

衛生局提醒，關於青少年接種COVID-19疫苗可能出現的反應及注意事項，最常見的包括接種後部位疼痛、紅腫，其他可能反應包含疲倦、頭痛、肌肉痠痛、體溫升高、畏寒、關節痛及噁心，通常輕微並於數天內消失。亦可能出現發燒(≧38℃)，第一劑出現發燒比例為10％，第二劑出現發燒比例為30％，一般約48小時可緩解，也可適量服用藥物幫助緩解。

整體而言BNT疫苗第二劑之副作用發生比率高於第一劑，如果接種者有嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫釐清病因。

另外BNT疫苗接種後也曾出現罕見的心肌炎及心包膜炎案例，較常見發生於第二劑接種後14天內，且年輕男性較常見。提醒若接種後28天之內出現任一疑似心肌炎及心包膜炎症狀，應立即就醫，並告知曾接種BNT疫苗。症狀包括：胸痛、胸口壓迫感及不適症狀、心悸、暈厥、呼吸急促、運動耐受不良等。

也提醒本身有心臟疾病的民眾，若在接種BNT疫苗後有出現新症狀，或原本症狀有惡化，也應立即就醫，並告知醫生曾接種BNT疫苗。

除了BNT疫苗接種外，中央也宣布增開第一劑接種AZ、第二劑可混打莫德納之對象，條件為第一劑接種AZ滿十週的所有第一類醫事執登人員及第一線非醫事人員，南市府預計待下週中央撥配莫德納疫苗後，開放轄內專責醫院提供網路預約，相關資訊亦會公告在南市府衛生局官網上。

台南市自展開COVID-19疫苗接種作業至今，已接種816789劑次COVID-19疫苗，人口涵蓋率38.9％；第二劑涵蓋率4.9％；劑次涵蓋率43.7％。

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