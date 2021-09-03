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提醒注意邊境管制　柯文哲：看不到的是偷渡、海洋漁工

▲▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、副市長蔡炳坤。（圖／北市府提供）

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

記者陳家祥／台北報導

國內新冠肺炎疫情趨緩，但Delta變種病毒虎視眈眈，近來更是突破邊境防線進入到桃園社區內。對此，台北市長柯文哲表示，最簡單的防疫方法是民眾打滿2劑疫苗，不然有任何風吹草動不小心還是會被突破；柯也提醒，看得到的是機場的，看不到的是偷渡、漁工，邊境管理要特別留意。

確診人數在下降的過程中，不明感染源的佔比就變高，從1個月前佔20％，現在變80％。在過去一週，平均確診案例是0.7個、不明感染源0.6個，數量相當少，但還是有，「最簡單方法，還是全部疫苗打2劑，不必花那麼大力氣在做防疫」，如果要算成本效益的話還是打滿2劑疫苗。

柯文哲說，昨天7家醫院做了1379人PCR篩檢，沒有陽性確診個案，但每做1例要花3000元，每天做1000例就是300萬元就不見了，這也是消耗戰，不如疫苗打一打比較乾脆。

另外，因為感染案例減少，導致居家隔離範圍加大，但每天需要做居家隔離的人數還是繼續在下降，昨天已經剩下142人。

最後，柯文哲說，國內疫情趨緩，但國內疫苗覆蓋率低，風吹草動就有可能爆發，最需要需要注意的還是邊境管制；柯特別指出，看得到的是機場的，看不到的是偷渡、漁工，「在機場、港口還有偷渡的還是要小心，因為邊境有破口，隨時都還會進來」。

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