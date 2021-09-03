機師同住家人先打疫苗？網炸鍋「又要解壓縮」　揪1盲點：搞錯重點

▲有記者提問「是否考慮讓機師家人優先施打疫苗？」（圖／記者林敬旻攝）

記者施怡妏／綜合報導

今日國內新增2例本土案例，一例桃園個案為長榮染疫機師小孩，其就讀的「台北科技大學附屬桃園農工」今緊急宣布全校停課。指揮中心防疫記者會上有記者提問，是否考慮讓機師家人優先施打疫苗？指揮官陳時中表示是可以思考的事。對此，鄉民們超火，「又要解壓縮，14天要隔離滿才對」。

長榮航空確診機師在桃園就讀高中的兒子（案16122）確診，Ct值11病毒量高，指揮中心高度懷疑是Delta變異株。有記者便提問「機師同住家人是否可以優先施打疫苗？」指揮官陳時中回應，目前同住家人還是會按照規定的順序接種，「沒有特別計畫讓同住家人先打，不過是可以思考的一件事情」。

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消息傳到PTT，網友超氣憤，「機師一下機就進隔離檢疫旅館進行隔離，沒跟家人同住為什麼要家人先打？」重點不是優先打疫苗，而是機組人員應該比照一般旅客，完整隔離14天，不是進行「5+9」防疫隔離，5天居家檢疫加上9天加強版自主健康管理。

▲網友們超憤怒。（圖／翻攝自PTT）

對此，網友們也氣炸，「打了也沒用啊，還是會傳染，14天要隔離滿才對」、「所有國民都是隔離旅館，檢疫所關14天，就你機師最尊爵不凡，可以直接回家」、「國際笑話」、「機師就在集中檢疫所，不要居家隔離阿」、「應該是隔離時間與一般民眾一致才是正解」。

關於陳時中「考慮」讓機師同住家人優先打疫苗，網友們也很傻眼，「這種東西還需要考慮？」「解壓縮一時爽，一直解壓縮一直爽」、「醫護家人？」「順序又要變了嗎」、「機師憑什麽有特權」、「特權先打高端我就沒意見啊」、「全世界最好的高端就是要現在派上用場阿」。