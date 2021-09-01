搭訕被嫌矮對「潑屎妹」下手判3月　他出庭也遭不明人士潑糞

▲柯男(右)不滿被邱女嫌矮，朝對方潑糞洩憤遭判刑3個月。（資料照／翻攝爆料公社、記者黃國霖攝）

記者劉昌松／台北報導

邱姓女子去年9月19日於北市信義區威秀影城前，突然遭人提整桶糞便穢物從頭澆淋，身高160公分的柯男事後被警方循線找到，供稱因在夜店和邱女發生口角，邱女還嫌他矮，所以決定報復，台北地院日前依公然侮辱等罪判柯男徒刑3個月，得易科罰金9萬元；柯男日前出庭時也遭不明人士潑糞，已報警另案追人。

▲被稱為潑屎妹的邱女事後一度轉戰直播圈。（資料照／翻攝邱女臉書）

20歲邱姓女子2020年9月19日在大庭廣眾下遭潑屎後，坐在華納威秀影城前，由旁人提供礦泉水清理身上穢物的畫面，不堪畫面被po上網，引發熱議，邱女因而被封為「潑屎妹」，邱女回家清洗乾淨後，隔天下午前往派出所報案。

檢警循線追查找到25歲的柯姓男子涉嫌潑屎，柯男坦承在信義區夜店喝酒認識，但事後曾發生過口角，雙方因此在臉書上互槓，邱女還在臉書上罵他矮，讓他認為邱女是在霸凌自己，因看到邱女到夜店打卡，所以收集了自己的糞便、廚餘去潑灑邱女洩憤。

▲柯男為潑屎案出庭後，也遭不明人士潑糞，現場留下大量穢物。（資料照／記者劉昌松攝）

柯男在2021年4月間因本案被檢察官起訴出庭時，在法院外和親友討論案情時，突然被不明男子拿著整桶狗屎潑灑，柯男機警大叫閃開，下半身仍躲不過攻擊，柯男已經報警提告，希望追出潑糞男身分以及犯案動機。至於柯男自己潑屎的案子，則由台北地院依公然侮辱、強制等罪判刑3個月，得易科罰金9萬元；可上訴。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

獨／網拍引戰遭爆「偽裝成被霸凌者」 斯亞怒告國中同學吞敗

美豔雞頭媒介伴遊 LA獨棟豪宅激戰！台女赴美加17天賺25萬

「司法新廈」拉皮工人墜北檢前身亡 包商賠償換緩起訴