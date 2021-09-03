他排解街友糾紛散發「特殊燒烤味」　狂奔50米就範：剛在公廁爽完

記者邱中岳／台北報導

北市萬華分局接獲報案，艋舺公園有3名街友吵架，警方到場發現1名路人正在現場排解，事後3人離開，警方在路人身上「聞」到毒品燒烤味，準備進行盤查時，男子突然拔腿狂奔，雙方追逐50公尺，警方最後將人逮捕壓制，男子才坦承剛吸食完毒品。

警方調查，在2日凌晨1時許，37歲的徐姓街友與66歲的王姓街友，因為爭論「誰拿走了袋子」引發口角，徐男的44歲陳姓友人上前勸架，但3人仍吵成一團，最後25歲的陸姓男子經過，隨即上前勸架，警方獲報後也隨即趕往現場。

▲陸姓男子排解街友糾紛，反被警聞出燒烤安毒的味道。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方到場後爭執的3人，經過調解後各自離去，但警方在調解過程，聞到陸姓男子身上有「特殊燒烤味」，準備盤查時，陸男隨即拔腿狂奔，雙方從艋舺公園追到西昌街，陸男逃跑時還隨手丟棄毒品被警方查獲，警方最後也順利將人壓制。

▲警方發現，陸姓男子身上有燒烤安非他命的毒味，最後逃跑被警方壓制查獲安毒。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，在陸姓男子身上查獲2包安非他命，另外還有1包逃跑時丟棄，陸姓男子才坦承，剛才跑到艋舺公園的公廁，用燒烤的方式吸食安非他命，沒想到因調解被警方發現，訊後也依照毒品罪嫌將人移送法辦。

暗夜追車6對1他逃警所保命 9煞鬼扯「幽靈行車糾紛」

北市2警違法違紀！他幫自己人查個資 他收毒蟲20萬賄賂