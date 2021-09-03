機師兒確診！鄉民抖見「恐怖3爆點」：乾脆取消中秋連假

▲中秋即將到來，民眾擔心又受疫情影響。（示意圖／記者沈繼昌攝）



網搜小組／劉維榛報導

今（3）日新增2例本土確診，其中一名證實是長榮機師的10多歲兒子（案16122），其實早在8月30日，兒子就自覺有中暑症況，接著喉嚨痛，Ct值11，具高度傳染力，如今桃園至9月9日又升至「強化二級警戒」。消息曝光後，鄉民紛紛怕爆求問，「今年中秋能安心返鄉出遊嗎？」

指揮中心指出，長榮機師兒子8月30日自覺有疑似中暑症狀，9月1日喉嚨痛，9月2日因家人（案16120）檢出COVID-19陽性，由衛生單位安排採檢，並於今日確診（Ct值11），目前該案已匡列116名接觸者，其中87人居家隔離，29人自主健康管理。

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由於孩子上課兩天，且「Ct值11」具高傳染力，PTT網友擔心表示，「10多歲 Ct值11 ...哇靠還在上學的年紀，在同間教室聚在一起兩天，Ct值只有11，是不是和阿公店一樣可怕？」對此，校方指出，目前學校預計將於下午停課，現衛生局人員已經緊急進駐，校內共計2154名師生將立即進行PCR採檢，等檢測完畢後才能離校。

指揮官陳時中也強調，該案例處理稍微謹慎，因為高度懷疑可能是Delta病毒，所以一定要小心，同班同學集中檢疫14天、同班同學家人預防性居家檢疫，跨班上課一樣集中檢疫14天，當天曾進入個案使用後教室的使用者也要居隔14天。

由於再過兩周就是中秋4天連假，另有網友拋問，眼看疫情這一個月以來降溫許多，結果今天冒出一個Ct值11的學生確診，病毒株還疑似是傳染力最強的Delta，桃園還把警戒重新拉高到強化二級，「這讓人開始有一種不祥的預感，桃園這個案例，會不會成為接下來的疫情原爆點？一夕之間把台灣打回三級警戒？究竟今年中秋節 大家還能安心返鄉出遊嗎？」

底下網友看了看了機師兒Ct值11、又高度懷疑是Delta，且桃園疫情變強化二級，對於這三個恐怖爆點，紛紛認為中秋連假不敢休了，「乾脆中秋取消週一放假，變單點放，也不必補」、「取消中秋連假」、「不必補班補課」。

▼北科附工緊急停課。（圖／翻攝自臉書）

