爆增900確診！關島「疫苗觀光計畫」喊卡　入境旅客全是台灣人

▲桃園機場7月6日關島「疫苗觀光」首航。（圖／記者彭懷玉攝）



文／中央社

美國太平洋屬地關島因為染疫病例增加，已暫停讓國際旅客到關島度假並接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的計畫。

法新社報導，關島觀光局本週暫停Air V&V計畫─V&V意為度假（vacation）和接種疫苗（vaccination）─這項計畫在7月推出，目的是振興備受疫情衝擊的觀光業。

在高傳染力的Delta變異株傳播下，關島病例數暴增，過去一週新增910例確診。

衛生專家已排除疫苗觀光計畫和Delta變異株疫情有關，強調執行計畫時都有遵循嚴格檢測和安全規定。

前州長首席醫療顧問阮和（Hoa Nguyen，暫譯）告訴法新社：「沒有證據顯示Air V&V導致病例暴增。」

關島觀光局長卡馬喬（Carl Gutierrez）表示，與疫苗觀光計畫有關的所有入境者都是來自台灣，最後一批是8月22日入境。

他告訴法新社：「台灣是唯一安排Air V&V計畫的一方，目前台灣方面沒有再公布更多的班機。」

「雄獅旅行社和長榮航空都提議推出較長期的包機，我們原本應該敲定這些討論事宜，但之後我們就遇上狀況了。」

關島上週加強防疫措施，包括停課及對公共集會祭出限制。商家仍可完全開放營業，但只有已打疫苗者可進入酒吧、餐廳和其他公共設施。

關島人口約17萬，自疫情爆發以來，已累計超過1萬起COVID-19病例，以及150起相關死亡病例。

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